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Miércoles inestable en La Plata: anuncian chaparrones hacia la noche

La jornada tendrá una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 21, con cielo parcial a mayormente nublado. Para el jueves se esperan chaparrones y algunas tormentas durante todo el día.

Por Redacción

El tiempo se presentará inestable este miércoles en La Plata, con cielo parcialmente nublado a nublado y probabilidad de chaparrones hacia la tarde-noche, según el pronóstico meteorológico.

La jornada comenzará con temperaturas frescas, con una mínima prevista de 11 grados, mientras que durante la tarde el termómetro alcanzará los 21 grados. Si bien no se esperan cambios bruscos en las marcas térmicas, la atención estará puesta en el aumento de la inestabilidad hacia las últimas horas del día.

De esta manera, quienes tengan actividades al aire libre deberán estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente durante la tarde y la noche, cuando podrían registrarse las primeras precipitaciones.

Cómo seguirá el tiempo en La Plata el jueves

Para el jueves, el panorama será más inestable. El pronóstico anticipa cielo nublado, con probabilidad de chaparrones y algunas tormentas durante toda la jornada en La Plata y la región.

Las temperaturas se ubicarán entre los 13 y los 21 grados, con valores similares a los previstos para este miércoles, aunque con mayores posibilidades de lluvias.

Así, la semana continuará con nubosidad e inestabilidad en la capital bonaerense, con las precipitaciones como protagonistas desde la noche del miércoles y a lo largo del jueves.

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