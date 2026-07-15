Miércoles nublado en La Plata: cómo estará el tiempo durante el partido de Argentina

La Selección Argentina afrontará este miércoles uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra por las semifinales, desde las 16:00 (hora argentina). Y para quienes planean reunirse con amigos, ver el encuentro en un bar o disfrutarlo al aire libre, el pronóstico del tiempo trae buenas noticias.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, ambiente frío por la mañana y fresco durante la tarde, acompañado por vientos leves del sector norte.

Al momento del inicio del partido, se espera una temperatura cercana a los 16°C, con condiciones estables y sin lluvias previstas durante la tarde, lo que permitirá disfrutar del encuentro sin inconvenientes climáticos.

La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima fue de 8°C. Recién hacia la noche aumentará la inestabilidad, con probabilidades de algunas precipitaciones aisladas.

Para el jueves, en tanto, el SMN anticipa una jornada con nubosidad variable, ambiente fresco y húmedo, tiempo inestable y temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 19°C.

En definitiva, el clima acompañará una tarde que promete ser histórica para los hinchas argentinos, con condiciones ideales para seguir el duelo frente a Inglaterra en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026.