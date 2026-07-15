Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Ciudad

Miércoles nublado en La Plata: cómo estará el tiempo durante el partido de Argentina

Por Redacción

La Selección Argentina afrontará este miércoles uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra por las semifinales, desde las 16:00 (hora argentina). Y para quienes planean reunirse con amigos, ver el encuentro en un bar o disfrutarlo al aire libre, el pronóstico del tiempo trae buenas noticias. 

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, ambiente frío por la mañana y fresco durante la tarde, acompañado por vientos leves del sector norte.

Al momento del inicio del partido, se espera una temperatura cercana a los 16°C, con condiciones estables y sin lluvias previstas durante la tarde, lo que permitirá disfrutar del encuentro sin inconvenientes climáticos.

La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima fue de 8°C. Recién hacia la noche aumentará la inestabilidad, con probabilidades de algunas precipitaciones aisladas.

Para el jueves, en tanto, el SMN anticipa una jornada con nubosidad variable, ambiente fresco y húmedo, tiempo inestable y temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 19°C.

En definitiva, el clima acompañará una tarde que promete ser histórica para los hinchas argentinos, con condiciones ideales para seguir el duelo frente a Inglaterra en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?