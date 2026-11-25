Este miércoles la comunidad universitaria de la UNLP transitaba por una nueva jornada de paro, en lo que era la medida de fuerza con cese de actividades académicas número 46 en lo que va del año. Se trata de una protesta tanto de docentes como de Nodocentes en rechazo al Presupuesto 2027 del gobierno de Javier Milei, al que le exigen además la inclusión de partidas que se enmarquen en la Ley de Financiamiento Universitario que todavía no fue puesta en funcionamiento.

Por otro lado, las escuelas secundarias de la Región tampoco tenían clases hoy con motivo de la realización de la tercera Jornada Institucional de Actualización Docente correspondiente al calendario 2026 que alcanza tanto a las instituciones de gestión estatal como privadas.

En la casa de altos estudios local el parate de las actividades previsto para esta jornada afectaba el cierre de notas cuatrimestrales a poco de entrar en diciembre, que suele ser uno de los meses de mayor convulsión tanto para las cátedras como para los estudiantes por los exámenes y las evaluaciones relacionadas con el cierre de las notas.

El gremio docente ADULP expresó "nuestra organización sindical convoca al Para Nacional Universitario por 24hs contra el presupuesto 2027 que profundiza el ajuste en el sector y asigna un 33% menos de lo que la educación superior necesita para funcionar",

La entidad sindical además alertó que "el día que se trate el proyecto iremos al Congreso Nacional para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y su inclusión en la proyección del año próximo".

"Frente a la decisión de este Gobierno de destruir el sistema universitario argentino, seguimos en lucha por paritarias libres, la recuperación de nuestro salario y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología", comunicó.

En la misma línea, el sindicato de los Nodocentes, ATULP, se plegó a la medida e informó que se llevará a cabo "sin concurrencia a los lugares de trabajo" e insistió en que "el Presupuesto 2027 debe garantizar el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario".

El sector exige además la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), aprobada por el Congreso de la Nación y con aval judicial pero cuya implementación es retardada por el Gobierno.

El peor retroceso salarial

En medio de los problemas de financiamiento, desde ADULP indicaron que "no hubo un retroceso salarial tan pronunciado como con este gobierno de Javier Milei desde el retorno de la democracia" y agregaron que "llegamos a perder 53% de poder adquisitivo".

"Si bien en junio pasado con la firma de ese 25 % recuperamos bastante, nos siguen debiendo 30% para emparejar la situación de noviembre 2023, que ya era complicada", expresaron.

El gremio remarcó que "este gobierno no cumple la ley, el hecho más novedoso en un gobierno que se dice democrático".

La jornada de protesta alcanzaba a todo ámbito preuniversitario (secundario, primario e inicial). En efecto tampoco había actividad escolar en los colegios Liceo, Nacional, Anexa, Artes y la Agraria "Inchausti".

UNLP cerrada el jueves

En tanto, el jueves la UNLP permanecerá cerrada con motivo del Día del Trabajador Nodocente. Esto implica que debido a la fecha conmemorativa no abrirán sus puertas ninguna de las 17 facultades como tampoco las instituciones preuniversitarias y el Rectorado.

Perfeccionamiento docente en la Provincia

Mientras tanto las escuelas secundarias de la Provincia, tanto de gestión estatal como privadas, tampoco tenían clases este miércoles debido a la realización de la tercera Jornada Institucional de Actualización Docente ordenada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

En esta ocasión los educadores, en coordinación con los equipos orientativos y los directivos de las escuelas, problematizarán sobre cuestiones pedagógicas vinculadas al nuevo Régimen Académico.