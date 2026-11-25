Este miércoles los platenses y habitantes de la Región vivirán una jornada que podría ser un adelanto del verano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy cielo despejado durante toda la jornada, vientos leves y temperatura mínima de 14°C y máxima de 29°C.

El jueves, en tanto, se presentará bien primaveral ya que se aguarda cielo ligeramente nublado a despejado, vientos leves y temperatura mínima de 13°C y máxima de 26°C.

El viernes la semana cerrará con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 17°C y máxima de 30°C.

En tanto las previsiones para el fin de semana y para los primeros días de diciembre indican que se mantendrá el buen tiempo y se espera a la vez un marcado ascenso de la temperatura con marcas de entre 30°C y 33°C.