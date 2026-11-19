Con todo fundamento se lo calificó a Mingo Martino (1924-2011) como “una leyenda de la música platense”, ya que durante décadas fue un artista incansable y tradicional del jazz en nuestra ciudad, pero que recorrió los mejores escenarios del país y del mundo.

“Mi padre siempre me llevaba a escuchar las orquestas y a los 12 años empecé a tocar el tambor. Después vino la primera batería. Me la compré yo y la pagaba con los trabajitos que iba haciendo. Cuando tenía 13 años toqué por primera vez en público. Eran las inundaciones famosas de Punta Lara, allá por los 40, y se organizaban muchos bailes a beneficio de los inundados. Así me largué”, contó el destacado músico, en una de las tantas entrevistas publicadas por EL DIA luego de sus presentaciones, distinciones y giras realizadas.

El primario lo hizo en el Colegio San Luis (el Monseñor Rasore de calle 46 entre 7 y 8) y el secundario en el Colegio Nacional. Aquí, sus compañeros siempre lo recordaron porque hacía música con lápices y reglas. En 1944 fue convocado por el saxofonista Dante Varela, que lo sumó a su prestigiosa orquesta, realizando primeras actuaciones en Radio Belgrano y grabaciones para el sello Odeón. Un año más tarde, al hacer la conscripción, integró la banda del Regimiento 7.

CON LOS MEJORES

Instalado en Buenos Aires, compartió escenario con los mejores músicos del país, tales como Enrique “el Mono” Villegas, Gato Barbieri, Lalo Schifrin, Bebe Eguía y Osvaldo Mazzei. En 1955 se unió a la orquesta de Osvaldo Norton, con la que realizó una extensa gira por Perú, Ecuador y Colombia, continuando con sus presentaciones radiales y en diversos escenarios. En La Plata la actuación de Mingo convocaba a muchos espectadores en sus recitales en las dos sedes del Jockey Club (la del Centro y en el Balneario de Punta Lara), así como en el Coliseo Podestá y en distintos clubes y locales bailables.

Cuando en 1972 vino a la Argentina para actuar en teatros porteños la legendaria Josephine Baker, allí estuvo Martino acompañándola con su batería. También tocó con la orquesta de Mariano Mores y con el Trío Los Panchos, entre otros grandes de la música popular.

“Tocaba en la Confitería Richmond y en la llamada ‘catedral del jazz’, la Confitería Odeón de Calle Corrientes. Allí iban los músicos de jazz a escuchar desde las cinco de la tarde hasta la madrugada. En los años 60 integré la orquesta estable de la RCA Víctor y allí actué prácticamente con todos los artistas del Club del Clan, como Violeta Rivas, Palito Ortega y Chico Novarro, entre muchos otros, que grabaron con la orquesta que yo integraba”.

DIRECTOR DEL MUSEO

Declarado Ciudadano Ilustre de La Plata en 2004, el baterista, cansado de tanto viajar, decidió tocar en la Ciudad y fue así como surgió el recordado Grupo Contemporáneo de Jazz La Plata, integrado originalmente por Jorge Curubeto (saxo), Cacho Cantarella (trombón), Santiago Bu (saxo), Oscar Mendy (piano), Tucuta Mendy (contrabajo) y Martino (batería).

Paralelamente a su carrera como músico, Mingo trabajó en el Museo Provincial de Bellas Artes donde entró de “pibe” y se jubiló como director. “Hice muchos sacrificios para no abandonar la música; iba sin dormir a trabajar y siempre me daban permiso cuando tenía que grabar o tocar en alguna circunstancia especial”.

El músico, que con su Sexteto grabó dos discos, tocó también, a lo largo de sus 60 años de carrera con artistas como Jorge Navarro, Ricardo Pellican, Fast Fernández, Alberto Favero, Pocho Lapouble y Marcela Monreal.

Perteneciente a una generación que brindó brillantes instrumentistas y compositores, Mingo se casó en 1950 con Carmen Calabia, tuvo una hija (Graciela) y tres nietos (Mara, Pedro y Catalina). Falleció en diciembre de 2011 a los 87 años.