Este viernes 27 de noviembre, a las 18, se oficiará en la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya, situada en la calle 62 esquina 19 de La Plata, la habitual Misa mensual por los enfermos bajo la advocación del Señor de los Milagros de Mailin. Según se informó, como ocurre durante cada 27 de mes, durante la celebración, se realizará una procesión con la Cruz de la figura mencionada y se orará por los seres queridos y amigos enfermos de la comunidad, informaron los organizadores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes

SUSCRIBITE a esta promo especial Suscribirme