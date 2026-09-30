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La Región

VIDEO | Monos sueltos sorprendieron en Camino Centenario

Los animales fueron vistos a la altura del arco de Villa Elisa, cerca del límite con Berazategui y en inmediaciones del Parque Pereyra Iraola

Por Redacción

Tres monos sueltos sorprendieron este miércoles a los automovilistas que circulaban por Camino Centenario, a la altura del arco de Villa Elisa, en una zona cercana al límite entre La Plata y Berazategui.

Los animales fueron vistos en inmediaciones del Parque Pereyra Iraola y su presencia llamó rápidamente la atención de quienes transitaban por el lugar.

Ante la inesperada aparición, algunos automovilistas frenaron para filmarlos y sacarles fotografías, mientras los monos permanecían en la zona.

La escena generó sorpresa entre quienes circulaban por uno de los principales accesos de la región y rápidamente comenzó a difundirse a través de las redes sociales y grupos vecinales.

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