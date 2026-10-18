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Prevenir es clave para evitar el avance del vector del dengue en nuestra región

Mosquitos: un octubre lluvioso y El Niño encienden todas las alertas

El repelente, un accesorio que será indispensable llevar a todos lados
Los operativos de fumigación, paliativos en los momentos críticos

Por Redacción

El Aedes aegypti, vector del dengue, aprovecha en las casas los recipientes con agua estancada

“El dengue es un problema regional y lo que pasa en Brasil y Paraguay suele anticipar lo local”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
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