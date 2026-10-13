El Municipio y la Provincia avanzan con obras en una escuela especial en San Carlos

El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, recorrió este martes los trabajos de puesta en valor que la Municipalidad lleva adelante en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la Escuela de Educación Especial N° 524 “Helen Keller”, ubicada en 132 entre 39 y 40, en la localidad de San Carlos.

“Estamos realizando un trabajo conjunto con la Provincia para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas de La Plata. En este caso, se trata de una institución que recibe a estudiantes de distintos barrios de la ciudad y queremos que todos puedan aprender y desarrollarse en espacios adecuados, seguros y de calidad”, destacó el jefe comunal.

En el marco de la visita, Alak compartió actividades con los alumnos y alumnas, entre ellas un taller sobre el respeto por la diversidad cultural y otro de cocina, en el que los estudiantes elaboraron distintas preparaciones.

Las intervenciones en el establecimiento de San Carlos contemplaron la reparación de baños y muros afectados por la humedad, la limpieza de aulas y techos, el arreglo e impermeabilización de cubiertas y la mejora del sistema de iluminación, entre otras tareas.

Cabe destacar que la institución cuenta con una matrícula de 137 estudiantes provenientes de distintos barrios de La Plata, entre ellos Abasto, Melchor Romero, San Carlos, Los Hornos y Lisandro Olmos.

Estuvieron presentes la secretaria de Educación municipal, Paula Lambertini; la subsecretaria de Educación e Innovación, Yamila Olariaga; y el director provincial de la modalidad de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Sebastián Urquiza, entre otras autoridades.