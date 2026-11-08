Murió a los 82 años Guillermo Simone, el empresario fundador de la red de concesionarias

A los 82 años, el empresario Guillermo Simone, fundador del grupo de concesionarias que llevan su apellido en La Plata y la Región, murió a los 82 años como consecuencia de una larga enfermedad.

Su deceso provocó una profunda conmoción entre familiares, allegados y diversos actores del sector, quienes resaltaron su vasta trayectoria comercial.

En la actualidad, la conducción operativa de la compañía permanecía bajo la órbita de sus hijos, con Martín Simone en el rol de director ejecutivo. Este paulatino traspaso generacional garantizó la continuidad del imperio forjado por el empresario bonaerense a lo largo de cinco décadas de labor ininterrumpida.

El camino en los negocios del difunto referente tuvo su punto de partida en la localidad de Brandsen, su ciudad natal. Allí, en el año 1974, abrió las puertas de una modesta agencia oficial de la marca Ford. Por aquel entonces, la estructura contaba con apenas ocho trabajadores y un inventario de dos vehículos.

Con el transcurso de los años, aquel proyecto inicial evolucionó hasta convertirse en un conglomerado de magnitud nacional. La expansión territorial anotó un hito clave en 1994 con la instalación de una sede platense en la intersección de la avenida 44 y la calle 135. Luego, la firma sumó un local en Tandil para el año 2000, etapa en la cual también obtuvo la representación de la línea de camiones para todo el sur de la Provincia. Posteriormente, la red de sucursales desembarcó en las cercanías de Puerto Madero, Bahía Blanca, Mar del Plata y Dock Sud, para consolidar así su definitivo liderazgo territorial.