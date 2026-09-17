Murió Juan Honorio, padre de la diputada Victoria Tolosa Paz, a los 76 años

Este jueves, falleció el padre de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Juan Honorio, a los 76 años de edad después de varios días internado por una insuficiencia cardíaca. Figura conocida en La Plata, su extensa y particular trayectoria lo llevó por distintos ámbitos antes de dedicarse finalmente a la astrología.

Nacido en 1950, “Chanfle” Tolosa Paz pertenecía a una tradicional familia platense y durante su juventud estuvo vinculado al rugby, ya que integró el equipo de Los Tilos. Asimismo, estudió Veterinaria y llegó a desempeñarse en la Facultad de Ciencias Veterinarias, aunque su recorrido laboral tomaría después caminos muy diferentes.

Con el tiempo se especializó en astrología psicológica y desarrolló parte de su actividad en España, donde dictó seminarios. Su particular manera de interpretar la realidad lo transformaron en un personaje conocido en la Región.

Inclusive, la propia Victoria Tolosa Paz habló varias veces públicamente de él y de una vida familiar poco convencional, definiéndolo como un “trotamundos” que pasó temporadas en Brasil y Europa antes de regresar y reencontrarse más profundamente con sus hijos.

“Él hace cartas astrales a mucha gente. Es muy increíble porque a veces se sorprende de muchos amigos de la política y dirigentes que les gusta saber de astros. No sólo nosotros tenemos cartas astrales. También los países tienen cartas astrales”, llegó a confesar la diputada nacional en una entrevista durante la campaña electoral de 2021.

De su matrimonio con Laura Figliozzi nacieron Consuelo, Victoria, Justina y Juan Honorio. La familia ya había atravesado un durísimo golpe en enero de 2018, cuando su hijo Juan Honorio murió a los 38 años tras sufrir un accidente con su moto.