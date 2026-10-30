Murió Mabel Velasco, una de las creadoras de los tradicionales Imperialitos del Plata, el dulce que desde hace más de cinco décadas forma parte de la identidad gastronómica de La Plata. Junto a su esposo, Héctor “El Negro” Velasco, ideó en 1972 la receta de este clásico de la pastelería local, que con el paso de los años se convirtió en el producto insignia de un emprendimiento familiar.

La noticia fue comunicada por la propia familia a través de las redes sociales del comercio, donde la despidieron con un mensaje cargado de afecto: “Para ustedes, la señora de los imperialitos. Para nosotros, simplemente la abuela Mabel. Hasta siempre, te vamos a extrañar”.

La historia de los imperialitos comenzó mucho antes de que se convirtieran en un producto reconocido por los platenses. Héctor, oriundo de Berisso, había empezado a trabajar como peón en un despacho de pan cuando tenía apenas 14 años. Allí aprendió el oficio de panadero y, tiempo después, inició un emprendimiento propio. Junto a Mabel, que trabajaba como taquígrafa, dactilógrafa y bilingüe en un frigorífico, construyeron el negocio que daría origen a una de las especialidades más conocidas de la ciudad.

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En sus comienzos tenían una confitería tradicional, llamada Hispana Argentina, en la esquina de 44 y 15. Allí vendían pan, facturas, tortas y distintas variedades de masas finas. Fue en 1972 cuando la pareja decidió probar con una versión más pequeña de la torta imperial, un clásico de la pastelería argentina. Modificaron la cocción y lograron un merengue mucho más suave, que se deshace en la boca. Así nacieron los imperialitos.

La preparación se completaba con dos tapas de merengue y un relleno con base de dulce de leche, mientras que por fuera llevaba praliné de maní y azúcar impalpable. La receta quedó como un secreto familiar y se mantuvo prácticamente sin modificaciones a lo largo de las generaciones.

Años después, Héctor y Mabel trasladaron el negocio a la calle 47 entre 11 y 12, bajo el nombre de Confitería del Plata. En ese nuevo local, los imperialitos comenzaron a ganar cada vez más lugar entre las preferencias de los clientes. Al principio compartían el mostrador con las demás masas finas, pero la demanda creció hasta que terminaron desplazando al resto de los productos.

Con el tiempo, la familia decidió concentrar la producción exclusivamente en esa especialidad. La elaboración continuó siendo artesanal, sin industrializar el proceso, para conservar las características originales de la receta. El legado quedó en manos de su hijo Hugo y luego se sumaron sus nietos, que ampliaron el emprendimiento con nuevos locales y presencia en redes sociales.

Héctor murió en 2017 y Mabel siguió vinculada al negocio durante varios años. Incluso después de dejar de trabajar en el local, durante la pandemia, su figura continuó ligada a la historia de los imperialitos. Para la familia, aquel mostrador había sido mucho más que un lugar de trabajo: era parte de su vida.

Hoy, los Imperialitos del Plata siguen siendo una referencia de la pastelería platense y el resultado de una historia que comenzó hace más de medio siglo, cuando Héctor y Mabel combinaron oficio, trabajo familiar y una receta que terminó convirtiéndose en un clásico de la ciudad.