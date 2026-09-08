En Tolosa la luz vuelve, pero con generadores con ruido "inhumano": "Hartos de Edelap"

En un amplio sector de Tolosa aseguran que ya "no damos más" por los reiterados cortes de luz. Ayer a la tarde se quedaron sin suministro eléctrico y pasaron otra vez la noche a oscuras, con todo lo que ello implica. Es por eso que las críticas apuntan a Edelap y al Oceba, el organismo encargado de controlar a la empresa prestataria.

"Estamos hartos de Edelap. Así ya no se puede vivir", dijo esta mañana uno de los damnificados que se comunicó a través del WhatsApp de EL DIA para dar cuenta de la problemática. Es que todos los mensajes van en la misma sintonía porque se trata de vecinos que fueron afectados por el gran apagón ocurrido el pasado 17 de agosto, generado por el incendio de la subestación de Tolosa, y que aún siguen padeciendo los cortes de luz.

Pasadas las 11 informaron que en algunas viviendas volvieron contar con el servicio eléctrico "a cambio de un enorme contenedor o transformador que pusieron justo en la esquina de 117 y 526". Pero sostienen que "el ruido del aparato es ensordecedor, funcionando sin interrupciones. ¿Los van a dejar toda la semana? Les aseguro que el ruido es insoportable, inhumano". Además agregaron que "seguro que supera los 70 decibeles. Nos dan servicio a cambio de torturarnos con el ruido".

Más temprano, en la misma zona, Hugo manifestaba que "Edelap nada dice sobre hora estimada de restablecimiento del servicio. Estamos en 532 entre 118 y 119 y desde ayer a las 15.30 que no tenemos suministro", quien además calificó como "una vergüenza" el servicio que brinda la compañía porque "nadie informe nada". En ese sentido dijo que "no hay manera de hacer ningún reclamo, por ninguna vía" y fue contundente: "Las facturas llegan en tiempo y forma con importes que superan los $400.000, pero a la hora de reclamar no son tan rápidos". Para cerrar el vecino destacó que "el usuario es un rehén de la ineficiencia de estas empresas que no invierten en mejorar la infraestructura para que esto no suceda".

Otros mensajes como "son las 7 de la mañana y hace 16 horas que estamos sin luz y seguimos contando", "estamos sin luz desde las 3 de la tarde de ayer. Esto es cansador" o "no solucionaron nada desde que explotó la sub estación", se repiten entre los damnificados. Por caso, 528 y 118 debieron llevar un grupo electrógeno pero así y todo "se volvió a cortar".

Además de los trastornos que no tener luz genera en el quehacer diario, como asearse, cocinar o lavar la ropa, la problemática de la inseguridad no escapa a la crítica. "A la noche es tierra de nadie porque se corta la luz y no pasa un patrullero. Estamos a la buena de Dios", sostuvo un lector de EL DIA.

Cabe destacar que usuarios de Tolosa realizarán el próximo sábado, a las 18,30, una asamblea vecinal en plaza Iraola (2 y 530) a la que convocaron a los afectados de distintas zonas de la Ciudad por los cortes de energía.

Se suman barrios a los reclamos contra Edelap

Tal como viene informando EL DIA, los problemas con el suministro eléctrico parecen no tener fin en nuestra ciudad. Porque a estos reclamos se suman los del apagón que afectó el domingo por la madrugada a Hernández, Gorina, Ringuelet, Gonnet y City Bell, por lo que los cortes volvieron a golpear esta vez a Tolosa y La Loma.

“Bravo Edelap. Tolosa otra vez sin luz, ya llevamos casi cuatro horas. Más mantenimiento, muchachos, que para cobrar no son nada tímidos”, manifestó ayer por la tarde Raúl, vecino de la zona de 530 y 116, quien también había sufrido los inconvenientes provocados por el apagón del domingo.

“Otra vez sin luz en Tolosa desde las 15:20 horas. Zona 117 y 532. Nos tiene hartos con cortes de luz todos los días y varias veces cada día”, sumó por su parte Marisa, otra frentista de Tolosa que también venía de padecer las interrupciones del fin de semana. Desde 117 y 526, otro usuario damnificado indicó que el suministro nunca llegó a normalizarse por completo desde el apagón. “Estamos con cortes intermitentes desde el domingo”, apuntó el vecino, quien ayer, cerca de las 18, llevaba tres horas sin servicio. En tanto, en 17 y 530 los problemas con el servicio de energía eléctrica estuvieron desde la tarde del lunes, lo que generó serios inconvenientes a los usuarios afectados.

El problema también se extendió a La Loma. Jenifer, vecina de la zona de 25 y 44, indicó que “la luz va y vuelve en cuestión de minutos”. Al temor por posibles daños en los artefactos eléctricos se sumó el malestar por la falta de respuestas de la empresa. “Nadie te responde desde Edelap. Les escribí por todos los medios, pero los bots son un desastre”, cuestionó. Una situación similar fue denunciada desde la zona de 3 y 38, donde los vecinos aseguraron que las interrupciones se sucedieron una detrás de otra. “En poco más de una hora ya tuvimos cuatro cortes. La luz se va y vuelve, se va y vuelve. En este momento volvió por quinta vez”, relataron.

Bronca por la falta de información y control

Para los vecinos, el problema no pasa solamente por la duración de cada interrupción, sino también por la reiteración de los cortes y la falta de información clara sobre las causas y los trabajos destinados a evitar que vuelvan a repetirse.

En ese escenario, mientras las interrupciones se multiplican y los usuarios aseguran no encontrar respuestas en los canales de atención de la distribuidora, también crece el cuestionamiento hacia los organismos encargados de controlar el servicio.

Desde Edelap se limitaron a señalar que las cuadrillas estaban trabajando para solucionar el inconveniente. Sin embargo, no respondieron a la pregunta sobre qué originó el problema.

EL DIA cumple un rol central como medio independiente, informando y reflejando los reclamos de los vecinos ante las empresas prestadoras de servicios y los distintos organismos tanto del Estado como privados. Si hay un problema que afecta su vida cotidiana, EL DIA puede ayudar a que su voz sea escuchada. Podés comunicarte al WhatsApp +5492214779896.