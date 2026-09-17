Docentes y trabajadores de la UNLP confirmaron que se suman a los dos paros

Los docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se sumarán a los paros nacionales convocados para este viernes 18 y el martes 22 de septiembre, por lo que no habrá clases en las universidades públicas durante esas jornadas. La medida forma parte de un nuevo plan de lucha que tendrá como fecha central una nueva Marcha Federal Universitaria el próximo 15 de octubre.

La adhesión fue confirmada por la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), que se sumó a la convocatoria realizada por los gremios y federaciones universitarias de todo el país. La protesta se da en el marco del conflicto salarial y presupuestario que mantienen las organizaciones sindicales con el Gobierno nacional.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro de 48 horas para el 18 y el 22 de septiembre y una nueva movilización federal para el 15 de octubre. La decisión se tomó luego de una nueva reunión paritaria con el Gobierno nacional, en la que, según señalaron los gremios, no hubo un nuevo ofrecimiento para los trabajadores docentes y no docentes.

Las organizaciones sindicales sostienen que la propuesta oficial del 3 por ciento resulta insuficiente y reclaman una recomposición salarial. Según sus estimaciones, los salarios universitarios acumulan un atraso del 33,4 por ciento y existe una deuda equivalente a varios meses de sueldo.

En este contexto, los gremios plantean además reclamos vinculados al financiamiento de las universidades públicas, las becas estudiantiles y los recursos destinados a la enseñanza, la investigación, la extensión y los hospitales universitarios.

Con las medidas previstas para septiembre y octubre, las organizaciones sindicales buscan profundizar el reclamo por la situación salarial y el financiamiento del sistema universitario. La Marcha Federal del 15 de octubre será la próxima movilización nacional anunciada por el sector.