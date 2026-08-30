No se terminan los cortes de luz ni el fastidio

En algunos puntos de Tolosa, llegan al final de la semana como la empezaron: con problemas en el servicio eléctrico y reclamando una compensación por la crisis que se desató en la madrugada del lunes 17, al incendiarse la subestación de 9 y 527.

Según las quejas vecinales que recibió este diario, el viernes por la noche todavía se mantenían sin servicio en la zona de 526 entre 6 y 7, ya lejos del horario de maniobras anunciadas por Edelap para la mañana, en las que se reconectaban las líneas a la estación siniestrada y comenzaba a retirar los generadores de la calle.

Desde 3 y 528, el vecino Hugo Alonso sostuvo que este sábado por la mañana, de nuevo estaba sin luz. “No se imaginan el nivel de hartazgo que manejamos quienes estuvimos 3 días sin luz. Se cortó ayer (viernes) por más de 5 horas y esta mañana (sábado) de nuevo todo apagado”, lamentó. “Sinvergüenzas”, exclamó el hombre.

Desde ese sector, Julieta contó que el viernes “estuvimos sin luz entre las 15 y las 21. Una locura teniendo en cuenta que está llegando una factura del servicio por 300 mil pesos. Cobran una fortuna y la deficiencia es lo que los distingue”, enfatizó.

A casi dos semanas del incendio que afectó la Estación Transformadora Tolosa de Edelap, los vecinos de esa localidad continúan con el reclamo para obtener una compensación económica por el prolongado apagón que dejó a miles de usuarios sin servicio entre el 17 y el 19 de agosto.

Este sábado, en tanto, continuaron juntando firmas para solicitar al Organismo de Control del servicio eléctrico (Oceba) que ordene a Edelap un resarcimiento equivalente a seis meses de facturación.