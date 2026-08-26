VIDEO. Las cartas de la esperanza en el Parque Saavedra: “No te rindas”

El Parque Saavedra amaneció con decenas de cartas pegadas en rejas, postes y alambrados luego de una semana atravesada por una seguidilla de cinco muertes que son investigadas bajo la hipótesis de suicidio.

La iniciativa fue impulsada por voluntarios de la organización “Help Sudamérica”, quienes eligieron el emblemático espacio verde como escenario para dejar mensajes de contención, esperanza y un número de contacto para quienes necesiten hablar.

Distintos puntos de La Plata

Días antes, en las inmediaciones de 12 y 65, fueron halladas sin vida dos jóvenes en hechos ocurridos con pocas horas de diferencia. A esos casos se sumaron otras tres muertes registradas en distintos barrios de la Ciudad, una sucesión de episodios que conmovió a los vecinos y volvió a poner en agenda la preocupación por la salud mental y la prevención del suicidio.

Entre los papeles sobresalían frases como “Razones para vivir”, “No te rindas” y “Creé en vos, aunque el miedo diga lo contrario”. Cada mensaje llevaba la palabra “Help” y un teléfono de contacto, con la intención de que cualquier persona que atraviese un momento de angustia encuentre una puerta de entrada para pedir ayuda. Muchos de esos carteles aparecieron incluso cerca del árbol donde ocurrieron dos de los hechos que hoy investiga la Justicia.

Desde la organización explicaron a EL DIA que la acción nació tras conocer lo ocurrido en el parque a través de su red de voluntarios, distribuidos en distintos puntos del país. “Somos un grupo que trabaja en la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental, generando espacios de escucha, apoyo y contención emocional”, señalaron. También remarcaron que el objetivo no es ofrecer soluciones mágicas, sino acercar una palabra que pueda despertar esperanza en alguien que esté atravesando un momento crítico.

“Las cartas tienen justamente ese objetivo: que una persona que esté atravesando un momento de dolor pueda encontrarse con unas palabras que le recuerden que no está sola y que puede pedir ayuda”, se explicó desde Help. “Quizás una palabra no resuelve los problemas que la persona está pasando, pero puede generar esperanza, fuerza y consuelo para luchar un día más”, apuntó un portavoz.

La repercusión no tardó en multiplicarse en redes sociales. Vecinos que frecuentan el parque compartieron imágenes de las cartas y destacaron el valor del gesto. “Me parece hermoso y tristísimo a la vez”, escribió una usuaria. Otra resumió el sentimiento que atravesó a muchos platenses: “Es un granito de arena para alguien que quizá necesite encontrar una razón para seguir”.

La preocupación no es exclusiva de La Plata. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes en Argentina, mientras especialistas insisten en la importancia de fortalecer las redes de acompañamiento y derribar el estigma alrededor de la salud mental.

En ese escenario, las pequeñas cartas que aparecieron en el Parque Saavedra dejaron una postal distinta: la de una comunidad que, en medio del dolor, eligió responder con un mensaje simple, pero contundente: “No te rindas”.

Para muchos vecinos, esa intervención también abrió una conversación necesaria sobre la importancia de pedir ayuda a tiempo y de construir redes comunitarias y así tender una mano cuando el sufrimiento parece no encontrar salida.