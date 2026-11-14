Noche de explosiones por otra fiesta de secundarios

Estudiantes de los últimos años de secundaria se concentraron en la madrugada de ayer en Plaza Moreno para celebrar el cierre de la etapa escolar. Con pirotecnia, bombos, cánticos y gritos, la fiesta alteró la tranquilidad de la zona céntrica y se hizo sentir en varias cuadras del centro.

Desde las primeras horas de la mañana, grupos de adolescentes comenzaron a concentrarse en los alrededores del tradicional punto de encuentro de la Ciudad, situado en la zona de 12 y 50.

Están terminando las clases, pero esta vez no salieron a la calles los egresados, sino los que pasan al último año, otra práctica reciente del festejo en las escuelas.

La postal se completó con una densa columna de humo que se elevó sobre el lugar y pudo verse desde distintos sectores, además de un importante movimiento de vehículos y personas en las calles cercanas.

En cuanto al tránsito, no se informaron cortes en las calles cercanas, aunque la concentración de jóvenes y la presencia de vehículos generaron un movimiento particular en el sector.

Además, la convocatoria le dio al centro platense un movimiento diferente al habitual. Sin embargo, como ocurre cada año, la tradición también suele generar quejas entre los vecinos por los ruidos de los bombos, los gritos y la pirotecnia durante la madrugada. Las principales molestias están vinculadas con las dificultades para descansar.