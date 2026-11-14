Noche de los Museos: para descubrir otra cara de La Plata, abren hasta la medianoche

Recorrer una colección al caer el sol, conocer la historia detrás de un mural o acercarse a los espacios donde se conserva parte del patrimonio científico de la Ciudad. Este sábado 14 de noviembre, “Museos a la luz de la luna” volverá a proponer una manera diferente de salir por La Plata: de 19 a 24, distintas salas abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita.

La Universidad Nacional de La Plata participará con propuestas que vinculan el arte, la ciencia y la historia, destinadas a visitantes de todas las edades. La jornada será una oportunidad tanto para regresar a espacios conocidos como para descubrir colecciones que muchas veces quedan fuera de los recorridos cotidianos.

Durante cinco horas, el público podrá acercarse a instituciones que conservan testimonios de muy distintas épocas y disciplinas. La diversidad es uno de los atractivos de la convocatoria: una misma salida puede reunir el interés por los astros, la curiosidad por los objetos científicos y el encuentro con una obra de arte. Con amigos, en familia o de manera individual, cada visitante podrá elegir por dónde empezar y qué espacios conocer.

Entre los lugares anunciados figuran el Museo de La Plata, el Museo de Astronomía y Geofísica, el Museo de Física, el Museo de Ingeniería y Biblioteca Histórica y los museos de Botánica y Farmacognosia y de Química y Farmacia. También se sumarán espacios vinculados con las ciencias médicas, veterinarias y agrarias, además de los museos del Colegio Nacional Rafael Hernández y de la Escuela Graduada Joaquín V. González.

En Ciencias Médicas participarán el Museo de Historia de la Medicina “Dr. Santiago Gorostiague” y el de Anatomía Humana Normal “Dr. Alberto Poli”. También estarán presentes el Museo de Odontología y Archivo Histórico “Prof. Dr. Orestes Walter Siutti” y el Museo Julio Ocampo de Ciencias Agrarias y Forestales. Son espacios que permiten acercarse a la memoria de la enseñanza y a los saberes que forman parte de la trayectoria universitaria.

La propuesta también incluye al Museo Musical Emilio Azzarini, la Biblioteca Pública, el Museo y Archivo del Liceo Víctor Mercante, el Centro de Arte de la UNLP y ámbitos de la Facultad de Artes. El circuito anunciado se extiende, además, al Museo Catedral, el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA) y el Museo Municipal de Arte (MUMART).

El Teatro de la Universidad y el Rectorado también forman parte de los espacios mencionados en la convocatoria, junto con el Área de Museo, Exposiciones y Conservación del Patrimonio y la Biblioteca de la Facultad de Artes.

Con ese abanico, la invitación permite armar una salida según los intereses de cada visitante: desde el patrimonio científico y los instrumentos de investigación hasta las artes visuales, la música y la memoria de las instituciones educativas.

La iniciativa busca difundir el patrimonio cultural de la Universidad y de la Región, fortalecer la cooperación entre los museos y acercar a nuevos públicos mediante un horario especial. También pone en primer plano el acceso a la educación, a la cultura y a los conocimientos que se producen y preservan en la universidad pública.

Homenajes y aniversario en la UPAK

En la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK), ubicada en calle 49 Nº 731, la noche tendrá un significado especial: la institución celebrará sus 89 años con dos exposiciones homenaje y un brindis compartido.

La programación comenzará a las 19, puntualmente, con la inauguración de una muestra dedicada a Francisco De Santo, destacado artista plástico platense del siglo XX. Claudia Piquet, profesora de Muralismo y Arte Popular de la Facultad de Artes de la UNLP, encabezará un conversatorio sobre su obra. La actividad incluirá una visita explicativa a los murales que el artista realizó en 1935 en la Casa del Pueblo.

A las 20 se inaugurará la exposición homenaje a Delia Etcheverry, pedagoga, feminista y defensora de los derechos humanos. La doctora en Sociología María Cristina Tortti estará a cargo de una charla sobre su vida y su obra.

Ambas propuestas invitan a recuperar trayectorias vinculadas con el arte, la educación y el compromiso público. Los conversatorios aportarán contexto a las exposiciones y, en el caso de De Santo, permitirán observar sus murales con una explicación sobre la obra.

El cierre de esa programación será a las 21, con un brindis por el aniversario de la UPAK, fundada el 14 de noviembre de 1937. Una celebración que enlazará la historia de la institución con la de dos figuras de la cultura y la educación, en una noche abierta a toda la comunidad.