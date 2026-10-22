La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció un plan de lucha que contempla paros nacionales de 24 horas en las universidades públicas de todo el país. La decisión se tomó durante una reunión de su Consejo Directivo, en la que participaron representantes de 54 organizaciones sindicales.

Las medidas de fuerza se realizarán los miércoles 28 de octubre, martes 3 de noviembre, jueves 12 de noviembre y lunes 16 de noviembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo. El plan también prevé actividades de visibilización de la situación universitaria en distintas regiones durante las semanas en las que se desarrollen los paros.

La resolución se enmarca en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de los trabajadores de las casas de altos estudios. Según informó la federación, durante el encuentro se analizaron durante casi cuatro horas los pasos a seguir para sostener la protesta en unidad con el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Reclamos por salarios y presupuesto

En la resolución, la FATUN también cuestionó la situación presupuestaria de las universidades nacionales y reclamó que se incorporen las asignaciones previstas para el sistema universitario en el Presupuesto General de la Nación 2027.

Además, la federación expresó su rechazo a la decisión de legisladores nacionales de La Libertad Avanza y funcionarios del Poder Ejecutivo de impedir la participación de representantes del sistema universitario público en una reunión de la Comisión de Presupuesto destinada a analizar el proyecto para el próximo ejercicio.

Por otra parte, el Consejo Directivo aprobó avanzar con acciones judiciales ante el Tribunal Contencioso Administrativo Federal para reclamar la incorporación de los montos correspondientes a la garantía salarial en los salarios básicos, en el marco del convenio colectivo de trabajo del sector.

La organización también repudió la represión denunciada por integrantes de la comunidad universitaria y ciudadanos que participaron de la Marcha Federal del 15 de octubre y del acto realizado en la Plaza del Congreso. En ese sentido, sostuvo que esos hechos vulneran derechos vinculados con la protesta, la libertad sindical y el derecho a huelga.

Actividades de visibilización

El plan de acción contempla que, durante las semanas de paro, se realicen actividades conjuntas con las universidades nacionales para visibilizar la situación del sistema público y los reclamos de sus trabajadores.

Asimismo, la Mesa Ejecutiva de la FATUN evaluará el acompañamiento de los cuerpos orgánicos a las actividades previstas durante la presencia del papa León XIV en la Argentina, entre ellas las que puedan desarrollarse en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y en otras presentaciones en Buenos Aires y Córdoba.

La federación también propondrá una convocatoria conjunta con el Frente Universitario para realizar una concentración cuando se trate el proyecto de Presupuesto Nacional 2027.