Noviembre, el mes “sándwich” para el comercio con feriados que complican las ventas

La seguidilla de feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina genera preocupación en el sector comercial de La Plata. Los referentes del rubro advierten que los días no laborables profundizarán las dificultades de una actividad que históricamente registra poco movimiento durante noviembre y hace meses no consigue recuperar sus niveles de venta. Frente a este escenario, se espera que la mayoría de los negocios permanezca cerrada el lunes 9, feriado nacional, mientras que el miércoles 11, feriado provincial, habrá más locales abiertos.

“Noviembre es un mes sandwich, de muy bajo movimiento comercial”, indicó Valentín Gilitchensky, referente de la Federación de Empresarios de La Plata (FELP) e integrante de la Asociación Comercial de Calle 8, al explicar que se trata de un período que queda entre dos fechas fuertes para las ventas: el Día de la Madre, que “este año no tuvo buenos resultados”, y las compras de Navidad, que todavía no comienzan a traccionar. “Es un mes prácticamente perdido para el comercio”, afirmó.

El calendario de feriados de noviembre suma cuatro jornadas de descanso en La Plata. El lunes 9 será feriado nacional y el miércoles 11, provincial, ambos por la visita del Sumo Pontífice. A esas fechas se agregan el jueves 19, por el aniversario de la fundación de la Ciudad, y el lunes 23, por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

A las dificultades propias de esta época se suma que los comerciantes todavía esperan cobrar parte de las ventas realizadas durante el Día de la Madre, muchas de ellas concretadas mediante promociones bancarias. “La mayoría de esas operaciones se acredita a los 18 días, especialmente cuando se trata de promociones bancarias”, explicó Gilitchensky.

En ese contexto, advirtió que la seguidilla de jornadas no laborables y los asuetos bancarios por la llegada del Pontífice también repercuten en las finanzas del sector. “Estos cinco días de feriados nos demoran esos ingresos y nos generan un perjuicio financiero. Vamos a seguir remándola, pero los pagos y los vencimientos siguen llegando en las mismas fechas, independientemente de que tengamos menos días de actividad”, remarcó.

Cómo será la apertura de los negocios

En cuanto a la atención al público, Diego Piancazzo, referente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, señaló que “el lunes, feriado nacional, cerrará la mayoría de los locales, mientras que el miércoles entienden que abrirán algunos, porque son muchos días de feriado y, además, es un feriado más chico, ya que los bancos funcionan a nivel nacional”.

El referente del sector también coincidió en que noviembre suele ser uno de los períodos de menor movimiento. Según indicó, “junto al mes de mayo solían encontrar un impulso en fechas comerciales y eventos de descuentos como el Hot Sale y el Cyber Monday, aunque este año tampoco lograron traccionar las ventas como se esperaba”.

En tanto, en el centro comercial de calle 8, gran parte de los comerciantes prevé abrir sus puertas tanto el lunes 9 como el miércoles 11.

City Bell: mayoría de persianas bajas

En City Bell, las previsiones también apuntan a una apertura limitada, sobre todo durante el lunes 9. Martín Bizet, presidente de la Cámara de Comercio e Industria local, estimó que el 80 por ciento de los negocios permanecerá cerrado y apenas un 20 por ciento abrirá.

Al respecto, explicó que en las consultas realizadas entre los comerciantes de la zona, predominaba la postura de no abrir: “No creo que haya mucha apertura por el tema del pago doble y por lo poco que se está vendiendo”, señaló.

Los Hornos: los comerciantes también se tomarán el lunes

En Los Hornos, la mayoría de los negocios también permanecerá cerrada el lunes 9 y retomará la atención habitual al día siguiente. Así lo señaló Gastón Cello, presidente de la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO), quien explicó que “la decisión responde al escaso movimiento y a la expectativa de que la jornada tenga muy pocos clientes”. En tanto, indicó que a partir del martes prevén reabrir, aunque “en algunos casos sean los propios dueños quienes atiendan los locales”.

Catorce trimestres consecutivos de caída

La preocupación del sector se da en un contexto de retracción sostenida. Según la Encuesta de Comercios realizada por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con la Cámara de Comercio local, las ventas en La Plata cayeron un 14,7 por ciento interanual durante el segundo trimestre de 2026.

Con ese resultado, el rubro acumuló 14 trimestres consecutivos de retroceso. La falta de clientes y la pérdida de poder adquisitivo aparecen entre los factores que explican el escenario, al que ahora se suma un calendario de noviembre con más jornadas no laborables de lo habitual, complicando aún más la actividad.