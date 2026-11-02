Noviembre llegó con aumento de micros, alquileres y colegios

Empezó noviembre y como cada mes que comienza llegó con una nueva actualización de precios que alcanzará a distintos gastos cotidianos. Transporte público, alquileres, medicina prepaga, educación privada y telecomunicaciones forman parte de los rubros que modificarán sus valores durante este mes, con incrementos que se sumarán a los gastos habituales de las familias.

En la Región, uno de los ajustes que tiene un impacto directo en los usuarios es el del transporte público. Las líneas de colectivos que circulan por La Plata, Berisso y Ensenada aplicaron desde ayer una suba del 5%.

Con el nuevo esquema tarifario, el boleto mínimo para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada pasó de $1.323,33 a $1.389,73. Para los pasajeros que utilicen una tarjeta sin nominalizar, en tanto, el tramo inicial ya cuesta $2.779,46.

El cuadro tarifario para los usuarios con SUBE registrada quedó conformado de la siguiente manera: de 0 a 3 kilómetros, $1.389,73; de 3 a 6 kilómetros, $1.532,10; de 6 a 12 kilómetros, $1.710,33; de 12 a 27 kilómetros, $2.051,14; y más de 27 kilómetros, $2.386,28.

Por su parte, la Tarifa Social continua vigente con una bonificación del 55%. De esta manera, el boleto mínimo para los beneficiarios cuesta $781,39, mientras que el tramo de más de 27 kilómetros tiene un valor de $1.341,70.

ALQUILERES

En cuanto a los alquileres, los aumentos previstos para noviembre dependen del índice y de la periodicidad de actualización establecidos en cada contrato. Para quienes todavía tienen acuerdos sujetos al Índice de Contratos de Locación (ICL), el incremento es del 6,23% en las actualizaciones trimestrales, del 8,62% en las cuatrimestrales, del 15,75% en las semestrales y del 31,37% en las anuales.

En cambio, para los contratos que toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los aumentos son menores: del 5,81% para las actualizaciones trimestrales, del 7,82% para las cuatrimestrales y del 12,95% para las semestrales.

PREPAGAS E IOMA

Las empresas de medicina prepaga también aplican incrementos en sus cuotas, con ajustes que llegan este mes hasta el 2,88%, según los valores comunicados por las distintas prestadoras.

Sancor Salud informó una suba de hasta el 2,88%, Omint aplica incrementos de hasta el 2,75% y Galeno tiene ajustes desde el 2,2%. En el caso de OSDE, las actualizaciones oscilan entre el 1,7% y el 2,2%.

A estos aumentos se suma el de los afiliados voluntarios de IOMA. La cuota mensual pasa de $108.504 a $113.900.

COLEGIOS PRIVADOS

Las instituciones educativas privadas de la provincia de Buenos Aires también actualizan sus aranceles. De acuerdo con lo informado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), los colegios subsidiadospueden aplicar un aumento del 3% este mes y otro porcentaje igual en diciembre.

Los nuevos topes arancelarios dependerán del nivel educativo y del porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento.

En las escuelas primarias, las cuotas son de $39.210 para aquellas que cuentan con el 100% de subvención y de $177.340 para las que reciben un aporte del 40%.

En el nivel secundario, los valores pueden alcanzar los $43.230 en los establecimientos con subvención total y los $230.450 en aquellos que tienen un aporte estatal del 40%.

Las líneas de colectivos que circulan por la Región aplicaron una suba del 5%

TELEFONÍA

Los servicios de telecomunicaciones tampoco quedar al margen de las actualizaciones. Las compañías de telefonía móvil, internet y televisión por cable definirán sus propios incrementos, en el marco de un mercado desregulado en el que cada prestadora establece sus tarifas y comunica los cambios a sus clientes.

Movistar confirmó una actualización del 2,6% para noviembre. En tanto, se esperan ajustes de magnitud similar en otras empresas del sector.