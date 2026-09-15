Nueva interrupción de la venta del GNC en las estaciones de servicio

Un día hay GNC, al siguiente se interrumpe por tiempo indeterminado y quizás a las 48 horas aparece de nuevo la provisión del combustible. El invierno 2026 trajo sorpresa en los surtidores para los clientes del fluido que tiene impacto directo en taxistas, remiseros, fleteros y numerosos vehículos particulares que buscan el GNC como un aliado para achicar costos de movilidad.

La empresa Camuzzi informó que tras el frío polar del fin de semana ayer volvieron a suspender la venta en las estaciones con contratos interrumpibles, que pagan menos por el servicio y tienen la obligación de cortar la provisión cada vez que la demanda en hogares y clientes sensibles (como el caso de los hospitales, escuelas y organizaciones sociales) generan una alta demanda de gas. De no interrumpir el servicio reciben fuerte sanciones.

Al observar el pronóstico extendido las marcas son un poco más alentadoras que meses atrás. Se aguarda que la temperatura suba desde el jueves, con máximas por arriba de los 20 grados, panorama que podría normalizar la provisión del servicio.

En este invierno 2026 fueron numerosas las jornadas que se interrumpió la venta de GNC en la región.

En La Plata, Berisso y Ensenada sólo hay seis estaciones que no tienen contratos interrumpibles de provisión de GNC. En una etapa del invierno 2026 se logró que la cifra de estaciones con expendio subiera pero no alcanzaron para abastecer la demanda.