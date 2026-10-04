Nueva licitación de fondos de Anses para reforzar el crédito hipotecario

El Banco Central (BCRA) oficializó mediante la Comunicación “B” 13240 el llamado a la segunda licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES por $200.000 millones, con el objetivo de impulsar los créditos hipotecarios para la primera vivienda.

La subasta se realizará el martes 6 de octubre de 11 a 15 horas. Los bancos podrán presentar una o más posturas y tendrán un plazo de aplicación de los fondos de 90 días corridos desde su acreditación. El financiamiento estará destinado a personas que no sean titulares de otra vivienda o no dispongan de su uso.

En la primera licitación, realizada el 7 de septiembre, la demanda superó la oferta pautada: la ANSES recibió ofertas por $258.640 millones a través de 42 posturas. Participaron 18 bancos y resultaron adjudicadas 13 entidades públicas y privadas, entre ellas Banco Nación, Provincia, Ciudad, Macro, BBVA, Santander, Galicia, Supervielle y Credicoop.

Aquel tramo inicial se estructuró en dos plazos: $35.571 millones a un año (tasa UVA + 2,67% promedio) y $164.429 millones a cinco años (tasa UVA + 4,94% promedio).

En paralelo, la medida contempla incentivos para el sector de la construcción, ya que los desarrolladores inmobiliarios tendrán acceso a financiamiento en dólares, buscando equilibrar tanto la oferta de nuevas viviendas como la demanda de las familias compradoras.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que este programa busca dinamizar el mercado facilitando que las familias accedan a la casa propia con cuotas similares a las de un alquiler.

Se calcula que el esquema de fondeo del sistema bancario con fondos públicos podría generar 17 mil préstamos.