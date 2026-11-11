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La Región

Nueva ola de reclamos por un corte de luz en parte del casco urbano de La Plata

Por Redacción

Durante las últimas horas del martes y los primeros minutos de este miércoles llegaron numerosos reclamos por cortes de luz en parte del casco urbano de La Plata. "Es una boca del lobo, no se puede salir a la calle", mencionaron algunos vecinos que se contactaron con EL DIA.

Desde diagonal 74 hacia Plaza Italia y parte de la zona de 44 hacia 32, hubo diferentes zonas afectadas. También se registraron cortes en espacio próximos a diagonal 80 y calle 2. 

"Es un peligro la calle. Hay personas volviendo de sus trabajos y gente que llega desde Capital por la visita del Papa y está todo a oscuras", relató otro frentista que se contactó con este medio.

"Hicimos los reclamos pero EDELAP no responde. No puede ser que siempre pase lo mismo", aportó otra fuente que llamó a este diario.

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