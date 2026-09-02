Nueva prórroga por 120 días para la licencia de conducir profesional

La Provincia prorrogó por otros 120 días corridos los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir de carácter interjurisdiccional emitidas en territorio bonaerense, debido a las dificultades operativas que persisten desde la implementación del nuevo sistema para conductores profesionales, que ya levantaron la voz con fuertes reclamos.

La medida fue dispuesta por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito y alcanza a la totalidad de las licencias cuyo vencimiento impreso haya operado o vaya a operar entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026 inclusive. En todos los casos, la extensión se computará desde la fecha de vencimiento original.

La prórroga está vinculada con el nuevo procedimiento para el otorgamiento y renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales correspondientes a las clases C, D y E, que comenzó a implementarse en la provincia el 6 de julio pasado a partir del Convenio Específico de Delegación de Facultades firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la provincia de Buenos Aires y aprobado mediante el Decreto Provincial N° 3153/25.

El nuevo esquema incorporó modificaciones estructurales en el trámite y sumó nuevas instancias vinculadas con la capacitación, la evaluación y la realización de los exámenes psicofísicos a través de prestadores inscriptos en el Registro de Prestadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (REPRE).

Sin embargo, la puesta en marcha del sistema generó dificultades para los conductores profesionales, principalmente relacionadas con la disponibilidad y asignación de turnos para completar las distintas etapas requeridas.