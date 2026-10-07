Nueva protesta en La Plata por Casa Sandra: “Siento que estamos en la calle, nos volvieron a matar”

El conflicto por Casa Sandra en La Plata, el espacio de memoria y de contención a mujeres víctimas de la violencia de género ubicado en las instalaciones del Ministerio de Economía provincial y que lleva el nombre de Sandra Ayala Gamboa -la joven que en 2007 fue violada y hallada asesinada en ese lugar-, sumó hoy un nuevo capítulo de denuncias y protestas.

Nelly, mamá de la víctima y figura clave en el funcionamiento de la institución, aseguró este miércoles desde la vereda del inmueble de 7 entre 45 y 46 que "se profundiza el proceso de desalojo iniciado días atrás". En un contexto de tristeza y lágrimas por la medida adoptada por las autoridades bonaerenses afirmó que "hoy sacaron todas las oficinas en donde veníamos trabajando todos estos años". Además, sostuvo que "ayer encontré las fotos de mi hija tiradas en el suelo".

"Estamos prácticamente en la calle. Siento que nos volvieron a matar. Hoy vine y la policía no me dejó entrar. No sé que va a pasar", denunció. "Necesitamos apoyo porque nos están matando cada vez. Esto lo hacen por orden de la señora Estela Díaz. Economía tampoco quiere que entre", apuntó la mujer en medio de un clima de tensión.

"Acá mataron a Sandra hace 20 años. Este lugar, Casa Sandra, es un lugar de trabajo de género. Con la ministra y Economía se pusieron de acuerdo para sacarnos. Nosotros vamos a los territorios con la Municipalidad, con la Facultad de Medicina, para abordar casos de mujeres en situaciones de violencia. A la señora Ministra no le parece bien el trabajo que hacemos", manifestó.

Además de la exhibición de consignas alusivas al reclamo, los manifestantes concretaron un corte de calle en la intersección de 7 y 46, a pasos de ARBA. "Vamos a seguir en la puerta para seguir trabajando. Necesitamos el espacio para trabajar", alertó. "Ayer entramos y encontramos todas las fotos de Sandra tiradas", lamentó.

Sigue la tensión

En paralelo Casa Sandra comunicó que "tras el derrumbe del techo del edificio perteneciente al edificio del Ministerio de Economía de la Provincia, nadie dio una respuesta ni garantía de que el espacio que tanta lucha costó conseguir volviera a funcionar".

"Casa Sandra surgió a partir del reclamo de justicia tras el femicidio de Sandra Ayala Gamboa ocurrido en las mismas instalaciones donde Nelly Gamboa había conseguido construir una herramienta de atención para que lo que le pasó a su hija no le pasé a ninguna mujer más", informó.

"Ante esta situación de total incertidumbre por no tener un espacio físico donde continuar trabajando en la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, exigimos una respuesta inmediata de parte del Ministerio de las Mujeres de la Provincia", plantearon.

Por otro lado, remarcaron que "desde el lunes la situación en Casa Sandra Ayala Gamboa es angustiante. En los hechos hubo un desalojo de Casa Sandra y, lo que hace unos meses era una oficina funcionando para acompañar a personas que sufren violencia de género, hoy está desmantelado".

"A esta situación se suma que ayer a Nelly Gamboa, dos policías le impidieron ingresar al edificio donde funciona Casa Sandra y la sujetaron del brazo, demostrando una violencia y abuso de poder totalmente innecesarios", apuntaron.