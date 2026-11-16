Nueva tendencia: cada vez menos jóvenes quieren ser docentes

La formación docente en Argentina atraviesa una transformación que plantea interrogantes sobre el futuro de las escuelas y las oportunidades laborales de quienes aspiran a trabajar en ellas. Mientras disminuye la cantidad de estudiantes que cursan profesorados, los salarios pierden poder adquisitivo y algunas instituciones enfrentan dificultades para cubrir cargos, las proyecciones demográficas anticipan una reducción considerable de la población escolar. En la provincia de Buenos Aires, donde las designaciones se realizan mediante los listados y actos públicos de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), ambas tendencias podrían modificar profundamente la oferta y demanda de trabajo durante los próximos años.

El debate volvió a instalarse cuando el especialista en economía y planeamiento educativo Alejandro Morduchowicz advirtió sobre la disminución de estudiantes de nivel superior. “Hay casi 120.000 estudiantes menos que siguen la carrera docente en institutos de formación en el país con relación a diez años atrás”, escribió en sus redes sociales. Como posibles explicaciones mencionó “menores salarios, menor prestigio, menores oportunidades en los niveles obligatorios” y concluyó: “De todo un poco”.

Sin embargo, la interpretación de los números requiere una precisión fundamental. El gráfico oficial difundido por Morduchowicz muestra una matrícula que alcanzó los 594.000 estudiantes en 2017 y descendió a 478.082 en 2025, una contracción de 115.918 alumnos, equivalente al 19,5%. Pero la captura presenta seleccionado el filtro “Excl. docente”, por lo que esa serie corresponde a la educación superior no universitaria excluyendo la formación docente. En consecuencia, no permite afirmar que los profesorados hayan perdido casi 120.000 estudiantes.

Los datos específicos de formación docente muestran un panorama diferente, aunque también preocupante. Según un informe de Argentinos por la Educación, elaborado a partir del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación de la Nación y difundido en julio de 2025, la matrícula de estas carreras pasó de 523.169 estudiantes en 2015 a 498.443 en 2024. La disminución fue de 24.726 alumnos, aproximadamente el 4,7% en nueve años. Durante el mismo período, la cantidad de institutos creció ligeramente, de unos 1.458 a 1.492 establecimientos, mientras que el 64% de las instituciones eran estatales y concentraban alrededor del 81% de los estudiantes.

La investigación también revela un dato que contradice la idea de una disminución inmediata de los profesionales disponibles: los egresados de formación docente aumentaron un 54% entre 2015 y 2024, al pasar de 44.173 a 67.827 anuales. En otras palabras, aunque la matrícula total de los profesorados retrocedió, el sistema produjo más graduados que una década atrás. Esta diferencia obliga a distinguir entre estudiantes inscriptos, ingresantes, egresados y docentes efectivamente disponibles para cubrir puestos de trabajo.

Salarios deteriorados y dificultades para ingresar al sistema

La pérdida del poder adquisitivo aparece entre los principales factores que podrían explicar el menor interés por las carreras docentes. El informe sobre financiamiento provincial de Argentinos por la Educación, publicado en noviembre de 2025, determinó que los salarios reales de los maestros se encontraban por debajo de los niveles de 2014 en 21 de las 24 jurisdicciones argentinas. Además, en 21 distritos las remuneraciones continuaban por debajo de las registradas en 2023, pese a las recuperaciones parciales observadas durante 2025.

En Buenos Aires, distintos análisis salariales también registran un deterioro de las remuneraciones frente a la inflación. Según los valores aportados meses atrás, un preceptor con diez años de antigüedad percibiría alrededor de $885.901 netos, un maestro de grado unos $1.018.575 y un profesor con determinada carga horaria aproximadamente $1.380.137. Estas cifras, que requieren contrastarse con las escalas oficiales vigentes y las características de cada cargo, reflejan las diferencias entre funciones, antigüedad y composición salarial. Los básicos, además, representan solamente una parte de la remuneración total.

El problema no se limita al sueldo inicial. La necesidad de acumular módulos, horas cátedra o cargos para alcanzar determinados ingresos puede extender las jornadas laborales, incrementar los traslados entre establecimientos y reducir el tiempo disponible para preparar clases y corregir evaluaciones. A ello se agregan las responsabilidades administrativas y las exigencias de formación continua, factores que también intervienen en la percepción de las condiciones de trabajo.

Para quienes recién terminan un profesorado, el acceso al empleo puede representar una dificultad adicional. En la provincia de Buenos Aires, las Secretarías de Asuntos Docentes administran las designaciones mediante actos públicos y listados como el Oficial, 108 A y 108 B, además de mecanismos complementarios para situaciones específicas. Los antecedentes, los títulos, la antigüedad y otros componentes del puntaje determinan las posibilidades de acceder a una suplencia, una provisionalidad o determinados módulos.

Este sistema puede generar situaciones aparentemente contradictorias. Mientras algunos aspirantes encuentran dificultades para acceder a sus primeras designaciones porque compiten con docentes de mayor puntaje, determinadas escuelas no consiguen cubrir asignaturas específicas. La disponibilidad de profesionales, por lo tanto, no depende únicamente de cuántos docentes se reciben, sino también de sus especialidades, su distribución geográfica y las condiciones de los cargos ofrecidos.

En ese sentido, relevamientos del sector privado bonaerense, como los difundidos por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), advierten sobre dificultades para conseguir profesores en determinadas áreas. Entre las especialidades mencionadas aparecen Inglés, Matemática, Física, Química e Informática. Aunque algunos relevamientos señalan que cerca del 90% de las instituciones consultadas experimentaron problemas para cubrir al menos un puesto, ese porcentaje no debe interpretarse como representativo de todas las escuelas bonaerenses ni como evidencia de que el 90% de sus cargos permanezca vacante.

Cuando no se presentan aspirantes con los requisitos habituales, la normativa provincial contempla mecanismos adicionales, incluidos listados complementarios y de emergencia. Sin embargo, su utilización no significa automáticamente que las clases queden a cargo de personas sin preparación: las condiciones de habilitación dependen de los títulos, antecedentes, porcentajes de carrera aprobados y requisitos específicos establecidos para cada convocatoria.

La caída de la natalidad cambia las proyecciones laborales

El panorama cambia cuando se incorpora la evolución demográfica. Según el informe Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, publicado en enero de 2026 por Argentinos por la Educación, la matrícula primaria argentina podría reducirse un 27% hacia 2030, lo que representa aproximadamente 1,2 millones de estudiantes menos respecto de 2023. La investigación, elaborada por Martín De Simone, María Sol Alzú y Martín Nistal, utiliza proyecciones de la Dirección Nacional de Población y estadísticas educativas oficiales.

La provincia de Buenos Aires aparece como el distrito con la mayor reducción absoluta: 510.433 alumnos menos en las escuelas primarias hacia 2030, equivalentes a una contracción del 30,5%. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 92.540 estudiantes menos y una caída del 34%, y Santa Fe, con una disminución estimada de 87.770 alumnos, equivalente al 24,5%. Se trata de proyecciones basadas en la evolución de los nacimientos y no de bajas de matrícula ya concretadas.

La pérdida del poder adquisitivo es uno de los factores para que haya menos ingresantes

El fenómeno responde a una disminución sostenida de la natalidad, cuyos efectos comenzaron a observarse primero en los jardines de infantes y progresivamente se trasladan a las escuelas primarias. Durante los próximos años, las generaciones menos numerosas avanzarán por los distintos grados y posteriormente llegarán a la secundaria. De esta manera, la necesidad de incorporar nuevos docentes podría reducirse incluso cuando también disminuya la cantidad de jóvenes que deciden estudiar profesorados.

La situación plantea una paradoja para el mercado laboral educativo. Mientras los bajos salarios y las dificultades de acceso pueden desalentar a los futuros docentes, la reducción de la población escolar también podría disminuir la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Por lo tanto, una menor cantidad de egresados no necesariamente se traducirá en mayores oportunidades laborales para quienes consigan recibirse.

“Hay casi 120.000 estudiantes menos que siguen la carrera docente”, aseguran los expertos

En el caso bonaerense, la situación es especialmente significativa porque la Provincia registró un aumento del 347% en los egresados de institutos de formación docente entre 2015 y 2024, el mayor crecimiento porcentual del país según Argentinos por la Educación. En 2024 contabilizó alrededor de 17.290 egresados. El contraste entre una mayor producción de profesionales y una demanda escolar que podría disminuir plantea la posibilidad de que se intensifique la competencia por determinadas vacantes, especialmente en inicial y primaria.