Nueva Terminal: Nación autorizó el uso de tierras junto a la Estación

El proyecto para trasladar la Terminal de Ómnibus e integrarla con la estación ferroviaria dio un paso concreto: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorgó a la Municipalidad un permiso de uso sobre un sector del predio de la Estación, delimitado por calle 115 y diagonal 80, para construir una terminal ferroautomotor.

La decisión quedó plasmada en la resolución conjunta 49/2026, firmada este viernes 9 por la presidenta de la AABE, Tania Yedro, y el vicepresidente del organismo, Joaquín Sánchez Charró. Comprende una superficie aproximada de 23.833,51 metros cuadrados, equivalente a casi 2,4 hectáreas, perteneciente al Estado nacional y bajo jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

La autorización adopta la figura de un “Permiso de Uso Precario y Gratuito con Compromiso de Compra”. Así, el Municipio obtiene luz verde para avanzar con el proyecto, aunque la medida no implica una transferencia definitiva de la propiedad ni acredita que la adquisición del terreno ya se haya concretado.

Eso no detiene el plan: la obra se financiaría a través de los recursos que se obtendrían de la venta del predio actual de la Terminal, entre las calles 4, 41 y 42.

El trámite se inició con una presentación municipal del 13 de junio de 2024. Allí, la Comuna solicitó el uso del inmueble hasta que se perfeccionara la transferencia de dominio a su favor y planteó como objetivo concentrar dos modalidades de transporte en un mismo espacio, en un punto estratégico para la Ciudad.

Se planteó entonces, una nueva Terminal con unos 7 mil metros cubiertos, conectada a los andenes.

EL TRASLADO Y SU IMPACTO

Uno de los argumentos centrales de la solicitud es la ubicación de la actual terminal de ómnibus. Según la presentación municipal recogida en la resolución, funciona en medio de un entorno urbano residencial, lo que genera “disfuncionalidades urbanas”.

Desde esa perspectiva, el traslado busca contribuir al descongestionamiento del Centro y reunir los servicios ferroviarios y de ómnibus en una terminal ferroautomotor.

ADIF informó el 2 de julio que sus áreas competentes no tenían observaciones que formular al trámite. De todos modos, sus gerencias de Ingeniería e Innovación y de Planificación y Control señalaron la conveniencia de participar desde las primeras etapas de formulación y desarrollo.

Esa intervención técnica apunta tanto a delimitar las áreas afectadas como a analizar la interacción operativa entre trenes y ómnibus y las condiciones de implementación de la futura terminal.

Por su parte, la Operadora Ferroviaria (SOF) comunicó el 16 de julio que el otorgamiento del permiso estaba supeditado a que el proyecto contemplara la reubicación de las dependencias operativas existentes, el traslado de un surtidor de combustible a la estación Tolosa y el uso exclusivo, por parte de la Línea General Roca, del espacio destinado al obrador durante toda la ejecución de la obra de renovación de vías.

Entre esos antecedentes figura un pedido de esperar la finalización de los trabajos antes de avanzar con la desafectación ferroviaria del sector. Otro punto relevante surge de la inspección realizada el 19 de junio de 2026 por la Dirección de Despliegue Territorial de la AABE. El relevamiento constató que el inmueble se encuentra en uso y presenta sectores operativos y habitacionales, con ocupaciones formales e informales, además de áreas en desuso.

El 11 de agosto, la Agencia comunicó al Municipio que el permiso estaba condicionado al cumplimiento de los requerimientos ferroviarios y a la consideración del estado de ocupación del terreno. La Municipalidad respondió al día siguiente y manifestó su conformidad.

La figura elegida para autorizar el uso del terreno contempla su futura adquisición por parte de la Comuna. La resolución explica que, para destinar inmuebles nacionales a actividades públicas de carácter permanente, los municipios deben instar la compra.

El proyecto suma así una resolución favorable sobre el predio previsto para reunir micros y trenes, mientras quedan por definir las condiciones de adquisición, la disponibilidad efectiva de las tierras y la ejecución de la nueva terminal.