Nuevo operativo caza Uber, Didi y Cabify en La Plata

Agentes de tránsito de la Municipalidad llevaban a cabo este miércoles, en el centro de La Plata, un nuevo operativo de control de automóviles que brindan servicios de transporte de pasajeros bajo los sistemas de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify.

El procedimiento se desarrollaba en el acceso de la Estación de Trenes de Avenida 1 entre 43 y 44, en donde se encuentra una parada de taxis. Contaba con presencia de personal de Control Urbano e incluía grúas de acarreo. En ese marco, varios vehículos que circulaban por la zona ofreciendo servicios de aplicaciones fueron secuestrados y trasladados a los depósitos oficiales por los vehículos de remolque.

El operativo tenía lugar en medio de las tensiones que existe entre los transportistas de las aplicaciones y los taxistas, cuyos representantes gremiales le exigen a la comuna la intensificación de los controles. Los transportistas tradicionales sostienen que se trata de modalidades "ilegales", mientras que aquellos que circulan bajo la órbita de las plataformas reclaman por el "derecho a trabajar".

En las últimas semanas, ambos sectores se movilizaron en el centro de La Plata e incluso se convocaron en la Municipalidad solicitando medidas a favor y en contra, respectivamente, con respecto a los servicios de transporte brindados por medio de las apps.

Por caso, esta mañana los choferes de taxis se concentraron en Plaza Moreno con sus vehículos para evitar el avance de las aplicaciones en la Ciudad. Al mismo tiempo reclamaron por la extensión de la antigüedad de los coches para pasar de 10 a 18 años.

Se trata de un conflicto se mantiene vigente en la vía pública. En ese contexto algunos conductores de apps reclamaron en el último tiempo por golpizas y acciones intimidatorias por parte de los taxistas.

En octubre la tensión llegó al Concejo Deliberante cuando un edil planteó hizo pública su posición en favor del del transporte por aplicaciones. Los taxistas se opusieron a ese punto de vista al manifestar que “este concejal promueve en forma irresponsable el uso de aplicaciones no habilitadas". También acusaron al funcionario de desconocer el marco normativo vigente y de favorecer una situación de competencia desleal para los trabajadores del taxi.

Cabe recordar que la semana pasada en la Provincia la Comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara Alta bonaerense dio inicio al análisis de la iniciativa con la que el Gobierno bonaerense busca fijar un marco de regulación para las tareas desempeñadas mediante plataformas digitales.