Nuevo operativo contra Uber y DiDi en la Estación de Trenes de La Plata: secuestraron autos

Un nuevo operativo de control se desarrolló en las inmediaciones de la Estación de Trenes de La Plata ubicada en avenida 1 y 44, donde fueron secuestrados vehículos que trabajaban mediante aplicaciones de transporte como Uber y DiDi, en el marco de los procedimientos contra el transporte de pasajeros sin habilitación.

El procedimiento se suma a los controles que se vienen realizando en distintos puntos de la ciudad para detectar vehículos que trasladan pasajeros a través de plataformas digitales sin contar con las autorizaciones correspondientes.

En el operativo participaron agentes encargados de fiscalizar la actividad y controlar la documentación de los conductores y de los vehículos. La estación ferroviaria, por el movimiento diario de pasajeros, es uno de los puntos donde se concentra la atención de las autoridades.

Los controles apuntan a identificar servicios que operan fuera de la normativa vigente y avanzar con el secuestro de los vehículos cuando se detectan irregularidades.