Los docentes universitarios harán paro otra vez el próximo jueves 17

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volverán a interrumpir las clases el próximo jueves 17 por una nueva huelga en el marco del conflicto salarial del personal del sistema público con el Gobierno Nacional.

La medida fue planteada en el ámbito local, por parte de la Asociación de Docentes de la UNLP (Adulp), que resolvió hacer paro por 24 horas.

La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada este jueves, en la que los trabajadores analizaron la situación salarial y presupuestaria de las universidades y definieron darle continuidad al plan de medidas que se desarrollan en simultáneo en medio centenar de universidades.

La jornada de protesta coincidirá con una movilización al Palacio Pizzurno, en el marco de una nueva reunión paritaria. El reclamo docente apunta principalmente a lograr una recomposición de los salarios y mayores recursos para el sistema universitario.

Además del paro de la próxima semana, la asamblea de Adulp acordó impulsar ante la central nacional del sector, Conadu, y el Frente Gremial la posibilidad de realizar un paro de 48 horas si el Gobierno mantiene, según el gremio, una oferta salarial insuficiente.

Entre los reclamos también aparecen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recuperación de los ingresos docentes y un incremento del presupuesto destinado a las universidades, la ciencia y la tecnología.

Por otra parte, los docentes resolvieron acompañar la convocatoria a una Quinta Marcha Federal, prevista para principios de octubre, como parte de las acciones para reclamar por el financiamiento de la educación universitaria.

La asamblea también expresó su rechazo a declaraciones recientes del presidente de la Nación, Javier Milei, en las que habló de “terroristas” disfrazados de estudiantes e investigadores y decidió conformar una comisión para realizar un seguimiento del conflicto en una cátedra en la Facultad de Arquitectura.

EL COMUNICADO QUE SACARON POR REDES SOCIALES