La Asamblea Anual Ordinaria del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires desaprobó por unanimidad la memoria de gestión de la administración anterior (hubo cambio de gestión tras las elecciones, en agosto) y planteó una situación de “crisis económica e institucional” heredada.

Los matriculados cuestionaron la falta de información sensible, omisiones en contrataciones, gastos por más de 145 millones de pesos en el área de sistemas, excesivos gastos de representación, la refacción de la nueva sede, toma de créditos y el retiro de más de 85.000 dólares del sistema bancario que luego fueron pesificados para afrontar gastos corrientes.

“Cómo se administró financieramente al Colegio en este último período puso en riesgo su funcionalidad”, advirtió la presidenta Analía Domínguez. Si bien se aprobó por mayoría el balance con certificación contable, la titular de la entidad remarcó: “Podemos gastar dinero legalmente y, al mismo tiempo, irresponsablemente”.