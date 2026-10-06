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La Región

Obras de mejoramiento vial e hidráulico en El Rincón

La intervención se realizó en 136 entre 428 y 438 e incluyó el recambio de cañerías, tareas de zanjeo y el mejorado de la calzada

Por Redacción

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró este martes la obra de mejora de calle ejecutada por la Municipalidad en 136 entre 428 y 438, en la localidad de El Rincón, que incluyó además trabajos hidráulicos.

“Estamos avanzando con obras que mejoran la infraestructura de los barrios y dan respuesta a necesidades concretas de los vecinos, tanto en materia de circulación como de prevención de anegamientos”, sostuvo Alak.

La intervención contempló el recambio de cañerías en todo el tramo, tareas de zanjeo y el mejorado de la calle de tierra con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema de desagüe y mejorar las condiciones de circulación en la zona.

Los trabajos se llevaron adelante en el marco del Plan “1000 Cuadras”, una iniciativa de la Municipalidad que contempla obras de pavimentación y rehabilitación vial, mejoras en la red pluvial y trabajos complementarios en aceras y equipamiento urbano.

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