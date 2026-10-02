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La Región

Obras en la Autopista La Plata: desde este lunes por la mañana cierran la salida a Punta Lara

Las autoridades viales detallaron los desvíos programados para evitar demoras en el tránsito

Por Redacción

En el inicio de la próxima semana, los conductores que transiten por la Autopista Buenos Aires - La Plata sentido a nuestra Ciudad, deberán prestar atención y recalcular sus recorridos a raíz del comienzo de las obras programadas para este lunes. Las autoridades informaron que, debido a la ejecución de diversas obras, se procederá al cierre temporal del egreso hacia la localidad de Punta Lara.

Según se detalló oficialmente, la restricción vehicular comenzará a regir a partir de este lunes 5 de octubre a las 8 de la mañana. El bloqueo afectará específicamente a la bajada ubicada a la altura del kilómetro 52,8 de la traza y, de acuerdo al cronograma de tareas previsto, el acceso permanecerá cerrado hasta el próximo 25 de octubre inclusive.

Frente a este cierre que impactará directamente en el flujo de tránsito de la Región, se estableció un esquema de desvíos para que los automovilistas puedan llegar a destino. Como opción principal, recomiendan a quienes necesiten dirigirse hacia Punta Lara que utilicen el egreso hacia la Diagonal 74, giren en la rotonda correspondiente y retomen por la misma vía en dirección al balneario ensenadense.

Ante este escenario, se solicita a los usuarios de la Autopista circular con máxima precaución por la zona de obras, respetar la señalización vial preventiva y tener en consideración un tiempo extra para evitar posibles embotellamientos durante las tres semanas que durarán los trabajos.

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