Obras en la Autopista La Plata: desde este lunes por la mañana cierran la salida a Punta Lara

En el inicio de la próxima semana, los conductores que transiten por la Autopista Buenos Aires - La Plata sentido a nuestra Ciudad, deberán prestar atención y recalcular sus recorridos a raíz del comienzo de las obras programadas para este lunes. Las autoridades informaron que, debido a la ejecución de diversas obras, se procederá al cierre temporal del egreso hacia la localidad de Punta Lara.

Según se detalló oficialmente, la restricción vehicular comenzará a regir a partir de este lunes 5 de octubre a las 8 de la mañana. El bloqueo afectará específicamente a la bajada ubicada a la altura del kilómetro 52,8 de la traza y, de acuerdo al cronograma de tareas previsto, el acceso permanecerá cerrado hasta el próximo 25 de octubre inclusive.

Frente a este cierre que impactará directamente en el flujo de tránsito de la Región, se estableció un esquema de desvíos para que los automovilistas puedan llegar a destino. Como opción principal, recomiendan a quienes necesiten dirigirse hacia Punta Lara que utilicen el egreso hacia la Diagonal 74, giren en la rotonda correspondiente y retomen por la misma vía en dirección al balneario ensenadense.

Ante este escenario, se solicita a los usuarios de la Autopista circular con máxima precaución por la zona de obras, respetar la señalización vial preventiva y tener en consideración un tiempo extra para evitar posibles embotellamientos durante las tres semanas que durarán los trabajos.