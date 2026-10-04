Octubre rosa: la agenda de prevención y estudios contra el cáncer de mama en La Plata

En octubre, mes de concientización y prevención del cáncer de mama, La Plata contará con distintas actividades destinadas a promover la detección temprana, facilitar el acceso a controles y visibilizar la importancia de la prevención.

Una de las principales iniciativas estará disponible durante todo el mes en el Hospital Interzonal General de Agudos Rossi, donde se podrán realizar mamografías sin turno previo. La propuesta está dirigida a mujeres mayores de 40 años, que podrán acercarse de lunes a viernes, de 8 a 18, al Servicio de Diagnóstico por Imágenes, ubicado en el primer piso del hospital de calle 37 entre 116 y 117.

Según informaron desde la institución, no será necesario presentar orden médica ni contar con un turno previo. La atención estará sujeta al cupo diario disponible.

La agenda también tendrá una propuesta vinculada al deporte. Gimnasia instalará el próximo 19 de octubre un stand en su sede social de calle 4, donde se otorgarán turnos para realizar mamografías gratuitas en el Centro Integral Municipal de la Mujer, ubicado en 70 entre 5 y 6.

Actividades deportivas

Este sábado 10 de octubre a las 10.30 se realizará la V Jornada de Concientización sobre Cáncer de Mama, una actividad que había sido prevista para el fin de semana anterior pero debió suspenderse debido a las condiciones climáticas. La jornada es organizada por la Clínica Breast, el Hospital Italiano de La Plata y la Asociación Civil de Mujeres Empresarias y Profesionales de La Plata (ACED) y tendrá lugar en Plaza Malvinas Argentinas.

La agenda de actividades se extenderá hacia el cierre de octubre con el VIII Encuentro Nacional Rosa, organizado por la Asociación Civil Dragones Rosas La Plata. Participarán equipos de todo el país para participar de las jornadas del 30, 31 de octubre y 1° de noviembre.

“Este es un encuentro con equipos de todo el país que se hace todos los años. Este año nos toca ser las anfitrionas”, explicó Cristina Ferrari, presidenta de Dragones Rosas La Plata.

La apertura será el 30 de octubre en Plaza Malvinas. Mientras que el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, las actividades se trasladarán a Marina del Sur, en Berisso. Allí se desarrollarán las tradicionales actividades de remo en Bote Dragón, además de talleres, charlas e instancias de intercambio entre las participantes.

A diferencia de la apertura en Plaza Malvinas, las actividades de fin de semana estarán destinadas principalmente a las mujeres que forman parte de las delegaciones y no serán un evento público. Sin embargo, quienes quieran acompañar podrán observar las actividades de remo desde las orillas del Canal Génova.