El diablo entra y sale del Vaticano. En julio de 1999, el Papa Juan Pablo II lo había suprimido: “Más que un lugar, el infierno –dijo- es una situación de quien se aparta del modo libre y definitivo de Dios”. Es decir, el infierno dejaba de ser y podía volver a escena sólo ayudado por los desobedientes. Ocho años después, en 2007, el nuevo Papa Benedicto XVI, decidió reponerlo: “El infierno, del que se habla poco en este tiempo, existe y es eterno”, dijo el Pontífice. Es decir, es real y encima, no dejará nunca de serlo. Un augurio inquietante. Y ahora, encima, el Papa Francisco acabó confirmando su presencia y así lo relata en su Diario Personal, publicado el miércoles 24 a nivel internacional y que fue editado y comentado por el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, exarzobispo de La Plata.

Mucho se ha escrito sobre el infierno. Y siempre mal, como corresponde. Ahora Bergoglio se metió en la polémica al relatar sus estremecedoras experiencias. Como el elenco celestial viene ofreciendo cambiantes versiones sobre las andanzas de un maligno que juega a las escondidas, la reaparición de satanás que ahora aportó Francisco, le da credibilidad y autoría a toda la ferretería malvada que anda dando vueltas por el mundo. Bergoglio menciona tres encuentros que tuvo con el maldito, lo que vendría a confirmar el enorme poder de simulación de un diablo que, con sus entradas y salidas, confunde incluso a los embajadores del más allá.

Hoy preocupa, más que el esporádico satanás, los pequeños diablillos de aquí cerca que siempre se las ingenian para hacer la vida más compleja, más riesgosa y más cara. Cuando algunos gobernantes le hablan al pueblo, a veces dan ganas de llamar a un exorcista. La gente está tan acobardada con los miedos del día a día que las religiones no saben qué hacer para preocuparnos con sus eternidades. Pero el demonio de cercanía que tres veces entrevió Bergoglio, quizá advierta a los gobiernos sobre un fuego amigo que parece recalentar a esos gabinetes más arañados por los santos cercanos que por los angelitos del otro lado. Hasta Francisco ha relatado sobre las dudas que se fue planteando al ver acaso que la maldad ya no es privativa del demonio, porque hoy es malo cualquiera.

En una anotación del 24 de enero de 2021, Bergoglio recordó los tres momentos en los que creyó haber tenido encuentros con el diablo. El primero, según escribió, ocurrió unos 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. “Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, registró. El segundo episodio habría sucedido en una capilla de las carmelitas. Allí describió que aquella presencia lo observó con una mirada intensa: “Me miró con ojos llameantes”. La tercera experiencia, de acuerdo con sus anotaciones, ocurrió en Roma, después de un viaje a Chile. “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, presentándolo como un demonio ufano y engreído. En los tres casos, Francisco sostuvo que había logrado superar esas situaciones con la ayuda de Dios.

Hoy preocupa, más que el esporádico satanás, los pequeños diablillos de aquí cerca

El Diablo, parece, está de vuelta. Y la Iglesia lo tiene como contrincante, símbolo y amenaza. A veces el enemigo sin querer colabora para ayudarnos a definirnos y mejorarnos. Es como si Roma cada tanto reviviera al Demonio para intimidar a los indecisos. Pero hoy no es tan fácil asustar con algo lejano cuando las cercanías son tan peligrosas. A través de su diario, Bergoglio, sin duda, ha traído de vuelta al Diablo. El Papa Francisco lo acusa de ser el culpable de todos los males sociales, de los grandes y de los chicos, un maldito todo terreno que no se cansa de hacer desmanes. Los vaticanistas aseguran que ningún Papa, como Francisco, ha hablado y escrito tanto del Diablo. Si, como dice Bergoglio, el diablo es culpable de todos los desmanes, de las injusticias, de la pobreza y de los crímenes, habrá que admitir que últimamente Satanás se viene luciendo.

Y en su momento dijo que “el hombre vive bajo el soplo de dos vientos, el de Dios y el de Satanás”, lo que acaba poniendo al Demonio, al menos en las tormentas, a la misma altura del Creador. “El peligro mayor es que divide a una comunidad cristiana”. Si, como dice Bergoglio, el diablo es autor de todos los descalabros, las injusticias, la pobreza, la corrupción y los crímenes, habrá que admitir que lamentablemente Satanás se viene luciendo.