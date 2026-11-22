Hasta los albergues transitorios lanzan promociones. Son sitios con mala prensa y buenas recompensas, que proveen festejados servicios a los más urgidos y a los menos quejosos. El negocio se quedó con el peor turno en el calendario de la crisis. Tras dejar atrás una epidemia que prohibía las cercanías, los telos jamás pudieron recuperar a esos visitantes felices y consecuentes que parecen haber puesto ese placer contrarreloj en la lista de gastos recortables.

Esta semana, los hoteleros, se lanzaron un salvavidas. El jueves 19, el casi centenar de albergues porteños que aún sobrevive, lanzó La Noche de los Telos, una promoción que ofrecía turnos de tres horas con rebajas de hasta un 50 por ciento. Según declaraciones de Diego Torreiro, actual dueño de La Cigarra, la novedad dio resultado, sobre todo en los turnos de tarde y noche, porque a la mañana cuesta más organizar pareja y excusas.

Evidentemente a la gente le gusta añadirle un brillo extra a cualquier jornada que festeje El Día de algo. Los telos prosperaron en tiempos donde la discreción y el disimulo eran parte del protocolo de los amantes. Pero hoy, con tanto celular registrando hasta las peripecias más íntimas, la juventud prefiere difundir antes que guardar sus secretos. Hay una necesidad exhibicionista que de entrada choca con estos lugares furtivos. Los jóvenes tienen telo propio en casa, más económico y seguro. Sus cuartos han pasado a ser refugios inexpugnables que les permite hacer todo allí, ante la resignación de unos padres que tienen prohibido interrumpir lo que sea.

Los hoteleros se quejan porque los costos de mantenimiento suben y la demanda baja. Y porque encima, apareció un enemigo más: los delincuentes, que pasan de la caja a los cuartos ocupados para llevarse todo y dejar parejas con pánico y sin nada. Son hechos que no se denuncian porque los amores furtivos necesitan evitar datos y escándalo.

Un asalto que trascendió fue el que padecieron varias parejas en un hotel alojamiento de Junín, en Mendoza. Meterse en esos cuartos, robar plata, teléfonos, expectativas y autos a gente absolutamente desarmada, es una de las operaciones delictivas más fáciles y seguras. La justicia debería articular un código extra para atender estos robos con víctimas escurridizas y denuncias benevolentes.

El contencioso amoroso exige para estos casos otra forma de negociar el pudor, la bronca, el anonimato, los fondos y las ganas. Los damnificados, sin querer, terminan encubriendo a los delincuentes para lograr poner sus performances fuera del alcance de terceros/as. Son historias particulares las que allí suceden.

La idea de ponerse lejos de las miradas ajenas y la necesidad de recrearse en un ámbito especialmente preparado para ese único y suficiente fin, convierte a los telos en un refugio seguro y requerido que se fue marchitando por las crisis, los precios y por la existencia de padres que prefieren sentir que sus hijos debutan en cancha propia.

La crisis ha diezmado el plantel de amantes con cama afuera

Pero siempre, hasta no hace mucho, los albergues eran un ámbito bien vestido, reservado y cauteloso, lejos del alcance de cámaras y alcahuetes, un sitio acogedor que le permitía, a los desesperados con turno, a seguir jugando a las escondidas.

Encima ahora, en plena ola de inseguridad, no se puede exigir guardias ni filmaciones, porque precisamente son espacios sigilosos que tienen algo de aguantadero placentero y que enseña a sus ocupantes, como excitación extra, a ser expertos en escapadas y disimulos.

La crisis ha diezmado el plantel de amantes con cama afuera. Hay muchas cámaras delatoras en las veredas y además el turno cuesta tanto que hasta la libido arruga. Aquellos usuarios que los frecuentaban, ahora temen que el bandidaje se aproveche de estos metejones de extramuros.

Nadie está más desarmado que una víctima en esa situación. Los asaltos le añaden un riesgo extra a una clientela que cuando es amenazada deja la cosa a medio hacer y entregan todo, hasta el deseo, a un bandidaje que aprieta, roba, curiosea y hasta le sacan fotos a esos apasionados que en un segundo pasaron del éxtasis al terror.