Ocurrencias: solteros, cornudos y tradicionalistas

El 10 y el 11 de noviembre son fechas festejadoras. Aquí, el 10 es el Día de la Tradición, pero en China y en un pueblito italiano, el 11 aporta curiosas celebraciones. Lo de la tradición ya se venía apagando y ahora, encima, la arrasadora y creciente popularidad de Halloween acabó acaparando todo, aunque quizá esa exitosa invasión importada haya despertado un orgullo gauchesco que poco puede hacer para recuperar terreno perdido, por más que los desfilantes salgan con caballada bien ensillada, música, aperos y pastelitos. En Brandsen, por ejemplo, tres jinetes, muy producidos, salieron el miércoles a trotar por las calles de la ciudad, y en la plaza principal, un puñadito de tradicionalistas reaparecieron con bombachas, botas, rastras y Bandera para hacerse ver y aplaudir a unos guitarreros que invitaban a revolear pañuelos y regalaban zambas y ¡Aijunas! Pero, hay que reconocer que gracias al Halloween los negocios disfrutaron de un bochinchero envión en esta temporada de ventas flacas. Ese día, las calles parecían un ensayo navideño, como las que se arman de manera antojadiza en una Venezuela con Papa Noel movible.

El 11, en China se celebró el Día del Soltero y en un pueblito italiano, el del Cornudo. Feliz coincidencia a la hora de recordar matices del abandono. Los cornudos son casados a quienes de golpe un entrometido y una seño querendona los reconvierte en solteros imprevistos. A la jornada china la aprovecharon más los comerciantes que los solitarios. Fue uno de los mejores días de ventas, dijeron los medios de allá. Los solteros, a falta de regalos ajenos, se obsequian ellos mismos. El aislamiento suele tolerarse mejor si uno tiene para gastar. A falta de saludos y obsequios, arman su pequeño árbol navideño, miran vidrieras, proponen brindis y eligen sus obsequios. A la otra mañana, abren esos paquetes y fingen sorpresa para que el embrujo dure un poquito más.

La soltería es toda una militancia que acaba afirmando el valor de la autogestión y el aislamiento, un estado civil casi nunca elegido que pretende desafiar la sublime fama del amor. Las chinas sin parejas no necesitan festejar, porque saben que ellas escasean en ese país donde el sobrante de hombres obliga a los solteros a tomar clases de silencio y desamparo. Los que andan sin compañera son los más gastadores. El comercio se alimenta de esos desengañados y desconfiados que prefieren incomunicarse antes que andar maniobrando entre amoríos costosos y desgastantes. Ellos forman una tribu variada que se ha ido acostumbrando a las casas vacías, al melancólico silencio hogareño y a la ausencia de una voz que los reclame. Los solteros chinos ese día se entrecruzan en la calle y hay cierto alborozo contenido a la hora de regalarse algo para alegrar una vida despoblada y taciturna que ha ido renunciando a las caricias. Para algunos, como escribió Onetti, “la soledad es suficiente compañía”.

La fiesta de los Cornudos está dedicada a ese batallón de distraídos que no vio o no quiso ver

Rocca Catterano es un pequeño pueblo de Italia donde viven unos 200 habitantes. Pocas cosas llaman la atención. Una de ellas, sin embargo, alcanza para que cada 11 de noviembre el mundo mire de reojo esa geografía recóndita donde la infidelidad es una atracción turística. Ese día se despliega “la fiesta de los cornudos”. Esta tradición, que se remonta a siglos atrás, tiene por objeto homenajear a los varones engañados. Nació como reverencia a San Martín, obispo de Tours, patrono de los trampeados. La fecha pide desahogo y clemencia para apañar a ese batallón de distraídos que no vio o no quiso ver. A la celebración la preside un pueblerino que es nombrado el “gran cornudo del año”, un vecino disfrazado de hombre postergado, aunque nunca se sabe, que ese día capitanea un equipo de abatidos que comparten, en silencio, sabores amargos. A su alrededor suenan instrumentos con música medieval y hay relatores afligidos que rememoran desencantos a manera de exorcismos. Este festín de perdedores le acaba dando un lastimoso jolgorio a la traición. Y muestra un vecindario donde abundan los aludidos, los acostumbrados y los que aún no se enteraron. La fecha, más allá de su espíritu farsesco, también es una advertencia para los enamorados: diviértanse, pero no se distraigan.