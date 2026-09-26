Odontólogos jubilados preparan un bono solidario para aliviar la crisis

La Asociación de Odontólogos Jubilados informó que volverá a otorgar un bono solidario de 250.000 pesos a sus 200 socios. Será el 3 de octubre, en la antesala del Día del Odontólogo.

Según se informó desde la entidad, representa el segundo aporte extraordinario, con recursos propios, para paliar una situación cargada de complicaciones.

El antecedente fue un bono de 120.000 pesos, entregado a fines del año pasado.

Esta vez, la comisión directiva decidió utilizar reservas acumuladas durante varios años a partir de los aportes que realizan los asociados.

La entidad tiene cerca de tres décadas de trayectoria. Según se explicó, no administra fondos de la caja previsional de ese sector.

“Es un bono solidario para compensar, aunque sea muy parcialmente, la pobrísima jubilación que tenemos los odontólogos. No va a solucionar el problema, pero los va a ayudar”, resumió el presidente de la entidad, Bruno Matcovich.

El beneficio alcanzará a unos 200 socios jubilados.

siguen trabajando

El presidente sostuvo que muchos profesionales siguen trabajando después de jubilarse porque los haberes resultan insuficientes y que, una vez descontada la cobertura médica obligatoria de Co.Me.I., algunos terminan percibiendo alrededor de $400.000 mensuales. “La cobertura es buena, pero prácticamente es imposible pagarla”, afirmó.

Además, realizaron una comparación sobre la evolución de sus haberes con la de otras cajas profesionales. “Hace treinta años la jubilación de la Caja de Médicos era un 10 o un 20 por ciento más; hoy nos duplica”, señaló Matcovich.

“Cuando uno pasa a ser pasivo, es como que deja de ser colega”, concluyó el presidente, al explicar por qué el bono busca convertirse también en un gesto de contención frente a una crisis que, aseguran, lleva años profundizándose y que deja expuesta la situación que atraviesan los odontólogos jubilados.