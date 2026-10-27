Olivia y Enzo, los preferidos: los nombres más elegidos en La Plata

La elección de un nombre es, quizás, un hito en la vida de los futuros padres. En ocasiones, la decisión responde a la herencia familiar; en otras, a amor deportivo o una figura admirada. No hay una regla. Los registros oficiales no guardan esas historias, pero sí la decisión final, repetida miles de veces por año. Sumadas, esas decisiones dibujan un mapa de época.

Durante los últimos días, el Renaper dio a conocer los nombres más elegidos durante los últimos años por los argentinos. Pero, ¿qué sucede en la capital bonaerense?

En La Plata, el nombre que más se elige hoy es Olivia. Lo es desde 2024 y, según los datos relevados y oficializados por el Renaper y el Registro de las Personas de la Provincia, sigue siéndolo en este 2026 que todavía no terminó. Detrás aparece Enzo, que hizo el camino contrario: en 2023 llegó a lo más alto y desde entonces oscila entre el segundo y el tercer lugar. Olivia, además, no llegó de golpe: fue cuarta en 2021, tercera en 2022, cuarta en 2023 y primera desde 2024. Mateo, mientras tanto, no se baja del podio: estuvo entre los tres primeros en cada uno de los seis años de la serie.

Emma, en cambio, perdió el trono. Encabezó el ranking en 2021 y 2022, bajó al segundo puesto en 2023 y desde 2024 no aparece entre los cinco primeros. Isabella, quinta en los dos primeros años, desapareció del top 5 durante tres y volvió en 2026, en el cuarto lugar. Noah y Liam entran y salen de esa lista como visitas frecuentes, y Bautista aparece una sola vez, en el cuarto lugar de 2024, como quien pasa a saludar.

El informe atribuye el ascenso de Enzo a factores culturales y deportivos. Cada lector puede completar la hipótesis con sus propios recuerdos de diciembre de 2022.

La Plata no hace sola su recorrido. En el conjunto de la provincia de Buenos Aires, los datos de 2024 ubican a Benjamín e Isabella en el primer puesto, igual que en el total del país. Pero en el medio de la tabla hay movimientos: Olivia llega al tercer lugar entre las mujeres, Enzo se instala sexto entre los varones, Lionel sube al séptimo y Giovanni llega al puesto 12. Bruno y Bastian ingresan al top 20 masculino; Renata y Zoe, al femenino. Entre los primeros puestos bonaerenses se suman Mateo, Gael y Valentín entre los varones, y Valentina, Jazmín y Sofía entre las mujeres, con Emilia subiendo al sexto lugar y Roma al 13.

Hay un detalle local: Benjamín, líder en el país y en la provincia, no figura entre los cinco primeros de La Plata en ninguno de los años que cubre el informe. Tampoco lo hace Valentina, segunda en la provincia y segunda en el país. La ciudad, al menos en su podio, va por su cuenta.

En el total nacional de la década de 2020, Isabella reúne 53.877 inscripciones y Benjamín, 58.289, sobre más de 4,2 millones de registros. Detrás de ella vienen Valentina, Sofía y Jazmín; detrás de él, Mateo, Gael y Bautista. Los clásicos resisten en la mitad de la tabla, con María en el puesto 15 y Juan en el 16, y Lionel, en el 12, completa un cuadro que se explica solo. En ese mismo tramo conviven Liam, Noah y Benicio entre los varones, y Alma, Ámbar y Aitana entre las mujeres. Las niñas reciben una paleta de nombres más amplia que los varones: 6.823 distintos contra 5.079.

De fondo, cae la natalidad

Mientras la lista se renueva, la ciudad cuenta menos nacimientos. La Plata registró 9.955 en 2022, el máximo de la serie, con un 2,4% más que en 2021, cuando se anotaron 9.719. Desde entonces la cifra baja todos los años: 8.971 en 2023, 8.256 en 2024 y 7.712 en 2025. Es una caída del 22,5% en tres años, 2.243 nacimientos menos en 2025 que en el pico.

En esta sintonía, en lo que va de 2026, con datos a octubre, el registro suma 5.839. En todos los años de la serie nacieron más varones que mujeres, y la baja alcanzó a ambos por igual: las niñas pasaron de 4.775 en 2021 a 3.793 en 2025, y los varones, de 4.944 a 3.919, cerca de un 20% menos en los dos casos.

Es probable que la lista de 2030 tenga otros nombres. Lo que ya se ve es que, si la tendencia sigue, serán menos los que los lleven. En 2022 nacieron casi diez mil platenses; en 2025, menos de ocho mil. A cada uno alguien le puso un nombre después de probarlo en voz alta. Cuando cierre el año se sabrá si Olivia revalida el primer puesto o si hay otro nombre esperando su turno.