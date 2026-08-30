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Talleres y actividades

Opciones en los clubes para adultos mayores

Gimnasia para mayores de 50 en el Club Circunvalación / El Dia

Por Redacción

Los clubes de barrio de La Plata amplían su propuesta para los adultos mayores con talleres y actividades que combinan ejercicio, recreación y encuentro social.

En Capital Chica de Los Hornos, situado en avenida 66 entre 156 y 157, funciona el Centro de Adultos Mayores Raíces. Se reúnen lunes y miércoles de 16.30 a 21 para jugar al tejo, bochas, burako, truco, sapo y otros juegos de mesa. También cuentan con taller de lectura. Las actividades son gratuitas y se puede llevar mate y algo para compartir.

Una de las propuestas deportivas está en el Club Social y Deportivo Tricolores, en 94 entre 4 y 5, y en su polideportivo de 648 y 1, donde ofrece Newcom mixto los martes y jueves de 15 a 17. La cuota deportiva es de $30.000.

Par quienes buscan mantenerse activos, en el Club Circunvalación, de 7 entre 77 y 78, funciona un gimnasio para mayores de 50, a cargo de la profesora Guillermina Negro (UNLP). Hay baile latino: lunes, miércoles y viernes a las 9 y martes y jueves a las 16; gimnasia: a las 10 y a las 15, respectivamente. La cuota social es de $4.000 y las clases, $52.000 mensuales.

En la zona norte, en el Centro de Fomento Manuel Gonnet, con sede en 502 entre 15 y 16, las opciones son variadas: gimnasia +60, lunes, miércoles y viernes a las 9.30; yoga y tejido, martes y jueves a las 10 y ballet, viernes a las 15. La cuota social es de $9.000 y las actividades cuestan entre $30.000 y $40.000.

En el Centro de Fomento Barrio Dumor, situado en diagonal 4 y diagonal 426, en Villa Elisa, hay gimnasia lunes y miércoles a las 10.30 ($25.000), folclore jueves a las 19.30 ($28.000), crochet miércoles a las 10 y viernes a las 15 ($40.000), y tejido a dos agujas viernes a las 14 ($35.000).

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