■ Alquiler hogareño: Rentar un equipo familiar de entre 2.500 y 5.000 watts cuesta entre $30.000 y $45.000 por día.

■ Consumo en casas: Un generador domiciliario puede gastar 25 litros de nafta cada 10 horas, insumiendo unos $130.000 a $200.000 diarios.

■ Alquiler comercial: El arrendamiento diario de equipos trifásicos para comercios oscila entre $85.000 y $160.000.

■ Consumo en comercios: Mantener encendido un equipo trifásico 24 horas demanda hasta $520.000.

■ Adquirir un grupo electrógeno para un comercio puede demandar una inversión de hasta $1.900.000 .

■ Hay unidades hogareñas de hasta $1.300.000.

■ En los comercios no solo se requiere para las heladeras. Se complica hasta la facturación de las ventas sin luz ni Internet.

■ Hay zonas de la Ciudad con amplia inserción de estos equipos.

■ En Olmos se señala que padecieron cortes de varios días en los últimos años.

■ En agosto, cuando se incendió la estación transformadora de Tolosa, en algunos barrios pasaron varios días sin luz.

■ Casas y comercios tuvieron que afrontar la pérdida de alimentos que perdieron la cadena de frío.