La jornada se realizó este jueves en 511 entre 29 y 29 bis y contó con la participación del intendente Julio Alak. Se ofrecieron trámites gratuitos de DNI, documentación consular, vacunación y distintos servicios para los vecinos.

El operativo fue organizado de manera conjunta por el Municipio de La Plata y el Gobierno bonaerense. Durante la jornada también hubo cortes de pelo y servicio de manicura, además de asesoramiento sobre autismo y neurodiversidad a través del programa municipal TEAcompaño, de la Secretaría de Desarrollo Social.

Alak recorrió el lugar junto a Silvina Ojeda, directora provincial del Registro Provincial de las Personas, y Gustavo Pastorive, director de Documentación del organismo, entre otras autoridades. Desde el Municipio señalaron que este tipo de operativos busca facilitar el acceso a trámites y servicios en distintos barrios de La Plata.