En las muy frías primeras horas del 10 de julio de 1968, en la esquina de diagonal 74 y 10 de nuestra ciudad, cuatro jóvenes integrantes del Coro Universitario, sin haberlo planificado con anterioridad y tras salir de un restaurante en el que habían compartido una cena, se pusieron a cantar en la vereda como en una suerte de improvisado ensayo.

De esa forma pero sin sospecharlo, los tenores Alberto Hassán y Antonio Bugallo, el barítono Lino Bugallo y el bajo Federico Galiana, estaban dando a luz al grupo vocal que se convertiría en el de mayores éxitos en Argentina primero y poco más tarde en gran cantidad de países, permaneciendo varias décadas ofreciendo conciertos en distintos países, lapso de tiempo en el que su formación original fue modificándose.

El nombre de Opus Cuatro fue adoptado por ellos poco después de haber cantado sus primeras canciones, y luego de haber causado una inmejorable consideración en el seno del Coro Universitario platense.

La combinación de sus registros vocales permitió desarrollar una sonoridad particular, basada en la riqueza de las armonías, el contrapunto y la precisión de los arreglos. Sus integrantes compartían el deseo de explorar nuevas posibilidades expresivas a través del canto.

Ninguno de ellos, ese 10 de julio, podría haber imaginado que el grupo vocal que estaba naciendo del vientre musical de La Plata duraría en un nivel de jerarquía durante los siguientes 54 años, hasta 2022. Tampoco podrían haber imaginado que en esa esquina de nuestra ciudad, se colocaría con el tiempo una placa alusiva, precisamente, al nacimiento de Opus Cuatro en la vereda de ese lugar.

PRIMERAS PRESENTACIONES

Las primeras presentaciones en público las hicieron en reductos musicales platense pero rápidamente fueron haciéndose cada vez más conocidos, al punto de que al año siguiente debutaron en la televisión en el programa “La Botica del Ángel”, y a partir de ese momento la fama de la agrupación no hizo más que ir creciendo vertiginosamente y en 1970 fueron convocados por una discográfica para grabar “América”, el primero de sus 24 discos de larga duración.

Con el tiempo comenzaron a incorporar arreglos más complejos de cuerdas vocales, introduciendo contrapuntos, contracantos y armonías más sofisticadas para un grupo de cuatro voces.

Su trayectoria puede resumirse señalando que en sus 54 años de vida artística, el mítico grupo nacido en La Plata contabilizó 7.900 presentaciones en teatros, auditorios, festivales populares, corales y folklóricos, programas de radio y televisión en 480 ciudades y pueblos de 38 países de América, Europa y Asia.

De ese modo, además de Argentina, tuvieron repetidas actuaciones en Alemania, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Checa, Chile, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, y Estados Unidos, entre otros países.

En un principio se abocaron al folklore, el tango y otros ritmos latinoamericanos, y posteriormente fueron sumando con un muy particular estilo, el jazz vocal y los “negro spirituals”.

GÉNEROS MUY DIFERENTES

Una de las características más notables del grupo fue su capacidad para abordar géneros muy diferentes sin perder su personalidad musical. El trabajo de las cuatro voces permitía recrear ritmos, melodías y climas musicales con una riqueza que no dependía necesariamente del acompañamiento instrumental.

Los arreglos de músicos como Juan Carlos Cuacci y Guillermo Masi contribuyeron a consolidar ese estilo. Posteriormente, Hernando Irahola también desempeñó un papel importante en la elaboración de versiones para el conjunto.

La labor artística de Opus Cuatro fue reconocida con el Premio “Gardel a la Música” 2002 y 2011, el Premio “Atahualpa 2010” a la Trayectoria, al tiempo que fueron “Personalidades Destacadas de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires” en 2008.