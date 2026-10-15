Ordenaron retirar el contenedor para dejar tapitas y ayudar al Hospital de Niños de La Plata

Funda Core, la ONG que lleva adelante la recolección de tapitas de bebidas envasadas a fin de recaudar fondos para ayudar al Hospital de Niños de La Plata, informó que las autoridades hospitalarias ordenaron retirar el contenedor solidario que desde hace varios años se encuentra en el sector de la Guardia del centro médico de 14 y 66. En este marco, lamentaron que no se hayan tenido en cuenta la reubicación del recipiente y calificaron la medida como "intempestiva".

"Les informamos que, por decisión de la Dirección del Hospital de Niños de La Plata, debemos retirar de manera inmediata y definitiva nuestro contenedor de recolección de tapitas de la entrada de la Guardia, por lo que el Hospital deja de ser punto de recepción", publicó la entidad sin fines de lucro.

En el texto indicaron que "esta medida ha sido tomada como consecuencia del mal aspecto y la falta de higiene generada por personas que, lamentablemente, depositaban basura y residuos generales en lugar de tapitas plásticas".

Tras la drástica decisión, Funda Core expresó: "Lamentamos profundamente esta situación y que no se haya buscado otra solución en lugar de retirarlo intempestivamente”.

"Mientras buscamos un nuevo espacio cercano para reubicar nuestro contenedor, pueden seguir dejando sus tapitas en los demás puntos de recepción, los cuales pueden consultar en nuestras Historias Destacadas de Instagram (@fundacorelp)", informaron.

En ese contexto, expresaron: "Reafirmamos que siempre vamos a seguir ayudando al Hospital, porque con ese propósito creamos esta fundación. Nos llena de satisfacción que con mucho esfuerzo podemos cumplir con cada pedido de materiales, elementos, instrumental y equipamiento que nos realiza la institución, sabiendo que así les brindamos más y mejores oportunidades a los niños y pacientes con cardiopatías congénitas".

En medio de una noticia poco grata para Funda Core, expresaron: "Agradecemos de todo corazón a quienes siempre colaboran y cuidan de nuestros espacios. Esperamos encontrar pronto una nueva ubicación".