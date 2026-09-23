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Promoción científica

Organizan un encuentro para acercar la ciencia

Por Redacción

La UNLP realizará el lunes 28 de septiembre, de 13 a 18, el V Encuentro de Popularización de las Ciencias en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas. La jornada, gratuita y abierta al público, reunirá “experiencias sobre memoria, identidad y democratización del conocimiento” en cuatro bloques temáticos, con un cierre artístico a cargo del grupo de candombe Los Combatientes del Sur. La propuesta es organizada en conjunto con el Programa Mundo Nuevo de la UNLP, promoviendo el diálogo colectivo.

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