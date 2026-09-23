Organizan un encuentro para acercar la ciencia

La UNLP realizará el lunes 28 de septiembre, de 13 a 18, el V Encuentro de Popularización de las Ciencias en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas. La jornada, gratuita y abierta al público, reunirá “experiencias sobre memoria, identidad y democratización del conocimiento” en cuatro bloques temáticos, con un cierre artístico a cargo del grupo de candombe Los Combatientes del Sur. La propuesta es organizada en conjunto con el Programa Mundo Nuevo de la UNLP, promoviendo el diálogo colectivo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes

SUSCRIBITE a esta promo especial Suscribirme