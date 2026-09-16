Organizan una nueva Expo Empleo en la Ciudad

El próximo 24 de septiembre se realizará la Expo Empleo en la facultad de Ingeniería de la UNLP, orientada a vincular a estudiantes y graduados con el mercado laboral y el sector productivo.

Se realizará entre las 9 y las 18 en el Edificio Central de la unidad académica, de 1 y 47. La actividad es abierta y gratuita para toda la comunidad académica de la UNLP y de otras casas de altos estudios.

Esta jornada contará con la participación de más de 35 reconocidas empresas e instituciones de diversos rubros industriales y tecnológicos.

Los asistentes tendrán la oportunidad de consultar sobre búsquedas laborales activas y postularse a programas pensados para jóvenes profesionales y pasantías.