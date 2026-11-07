Orgullo platense: la científica María Teresa Dova fue elegida para la Academia Mundial de Ciencias

La física María Teresa Dova, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), investigadora del CONICET y directora del Instituto de Física La Plata (IFLP), fue elegida como integrante regular de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por sus siglas en inglés) para la clase 2027. Será la única científica argentina seleccionada en esta convocatoria, que incorporó a 87 investigadores de distintos países.

La designación representa un reconocimiento internacional a la trayectoria de Dova y a su aporte al desarrollo de la física experimental de altas energías. La TWAS es una organización autónoma fundada en 1983 en Trieste, Italia, bajo el auspicio de la UNESCO, con el objetivo de promover la capacidad científica y el desarrollo sostenible en los países del Sur Global.

La incorporación a la Academia se realiza mediante un proceso de nominación y evaluación entre pares internacionales. En esta oportunidad, fueron elegidos 58 hombres y 29 mujeres, con lo que la institución alcanzó un total de 1.510 miembros en todo el mundo.

Entre las tareas que desarrollará Dova se encuentran la promoción de proyectos científicos orientados a abordar desafíos de los países en desarrollo, el impulso de redes de colaboración académica entre instituciones del Sur Global y del Norte, y el asesoramiento en políticas públicas de ciencia y tecnología. También se prevé su participación en iniciativas de formación de jóvenes investigadores y de promoción de la equidad de género en las ciencias exactas y naturales.

Nacida en Alberti, provincia de Buenos Aires, Dova se formó en la Universidad Nacional de La Plata, donde obtuvo la Licenciatura en Física y el doctorado en 1988. Un año después recibió una beca posdoctoral para trabajar en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), en Suiza, donde se incorporó al experimento L3, dirigido por el Nobel Sam Ting. Allí comenzó a especializarse en física experimental de altas energías.

En 1992 regresó al país y retomó sus actividades docentes y de investigación en la UNLP y el CONICET. En ese marco, creó el Grupo de Física Experimental de Altas Energías, que continúa dirigiendo en el Instituto de Física La Plata.

Su trayectoria también está vinculada al Observatorio Pierre Auger, instalado en Malargüe, Mendoza. En 1996, convocada por el Nobel James Cronin, impulsó la incorporación de la UNLP al proyecto, dedicado al estudio de rayos cósmicos de ultraalta energía. En 2001 fue elegida presidenta del Consejo Directivo de la colaboración, que reúne a instituciones de distintos países, y fue reelegida hasta 2006.

En 2005, Dova encabezó la iniciativa que permitió la participación oficial de la Argentina en el experimento ATLAS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), en el CERN. El equipo argentino tuvo un papel en las investigaciones vinculadas con el bosón de Higgs, cuyo descubrimiento fue anunciado en julio de 2012.

A lo largo de su carrera, la científica recibió numerosas distinciones. Entre ellas figuran la Beca Guggenheim, en 2002; el Premio SCOPUS, en 2007; las declaraciones como Ciudadana Ilustre de La Plata, en 2008, y de la provincia de Buenos Aires, en 2015; el Premio TWAS en Física, en 2022; el Diploma al Mérito de los Premios Konex, en 2023; y el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia, en 2025.

Su incorporación a la Academia Mundial de Ciencias para la clase 2027 se suma así a una trayectoria desarrollada en la UNLP y en proyectos científicos de alcance internacional.