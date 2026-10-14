Oscuridad total y reclamos por una luminaria apagada en Barrio Norte

Vecinos reclaman por la pronta reparación del alumbrado público en la calle 37, a la altura del 970, en el tramo ubicado entre las calles 14 y 15. Los frentistas de la cuadra relataron que permanecen a oscuras ante la falla del equipo lumínico.

Esta falta de visibilidad genera gran inquietud entre quienes transitan por la zona apenas cae el sol. Frente a este escenario, los damnificados solicitan una rápida intervención de las autoridades para restaurar el servicio a la mayor brevedad y garantizar la seguridad barrial.