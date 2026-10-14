Otra calle de La Plata tomada por "trapitos" para reservar y cobrar estacionamiento

Los automovilistas de La Plata volvieron a poner en debate la vieja problemática del estacionamiento en el Centro. Una vez más denunciaron la presencia de cuidacoches y la modalidad de "reserva" mediante el cobro de una tarifa. Se trata de una operatoria de larga data que impide a los conductores hacer uso de los espacios para aparcar sus vehículos y que además genera un contexto de difícil convivencia en la Ciudad.

En este caso los reclamos se efectuaron en torno a la cuadra de calle 49 entre 3 y 4. Según las denuncias, los denominados "trapitos" suelen montar desde temprano un dispositivo para evitar que los automovilistas estacionen en el lugar, a menos que realicen una reserva previa o bien, en el mejor de los casos, queden lugares disponibles por los cuales tiene que pagar un abono para poder acceder.

"Están desde muy temprano. Uno pasa por la madrugada por acá y ya se pueden ver cajones y objetos que funcionan como vallas para evitar que la gente estacione", señaló un conductor que alcanzó a tomar algunas imágenes sobre lo que sucede en ese sector céntrico. "Si bien es evidente lo que sucede aquí, esto se replica en las calles adyacentes. Se sabe que en otros sectores de la Ciudad pasa lo mismo", expresó.

Se trata de un área de la Ciudad que cuenta con un amplio antecedente de denuncias por el cobro ilegal de estacionamiento e incluso se han registrado reacciones de violencia de los "trapitos" con personas que se negaron a pagarles por estacionar en la zona.

En La Plata uno de los reclamos más recientes por la problemática la efectuaron conductores que habitualmente estacionan en las inmediaciones de la Catedra. Hace un mes un vecino relató que "en 53 entre 14 y 15 hay un trapito que reserva lugares de estacionamiento, cobrando por esa acción como si se tratase de un servicio".

"Esto impide que el resto de las personas puedan estacionar libremente", lamentó el hombre.

El panorama se repite en otros puntos del Casco Urbano. Uno de los sectores más críticos es el de 44 entre 4 y 5, donde funcionan el Registro de la Propiedad bonaerense y otras oficinas públicas y privadas. Según los reclamos vecinales, "los trapitos tienen vía libre para manejar la zona a gusto".